Понедельник, 28 октября 2019

Обозреватель “Эха Москвы” Матвей Ганапольский самым безобразным образом воспользовался смертью Владимира Буковского, чтобы попытаться убедить себя и весь мир, какой он, Ганапольский, сделал умный выбор, уехав из России в Украину. Казалось бы, уехал и уехал, кому какое дело и зачем оправдываться?

Но нет, видимо, где-то свербит или, может быть, таковы потребности нового имиджа. Поэтому все должны поверить Ганапольскому, что Россия – безнадежно рабская страна, а единственный способ человеку сохраниться как личность – бежать в эмиграцию. Любимый конек некоторых наших беженцев.

Откликаясь на смерть Буковского, Ганапольский с удовольствием ссылается на неназванные научные работы, в которых якобы говорится, что “в России всегда будет царь, как бы он ни назывался, и рабы, независимо от университетов, которые они закончили. Человеком ты можешь остаться лишь тогда, когда покинешь эту богоспасаемую землю”.

Вот он и покинул, и очень доволен, да и мы за него тоже рады. Но при чем тут Буковский, который был одним из нескольких человек (пересчитать – хватит пальцев одной руки), которых действительно выслали из страны вопреки их воле? Он отказывался эмигрировать и не считал страну пропащей, а ее народ – рабами. Он выбирал свободу, а не бегство, и если Ганапольского так мучает комплекс вины, то ему следовало бы поискать другой повод для выплескивания на публику своих соображений о правильности сделанного им выбора.

Многие эмигранты любят нагнать жути, чтобы оправдать свой побег из нашего российского ада. Верно, здесь вовсе не рай, и нам не только далеко до Западной Европы, но и до Украины не так уж близко. Но все же сегодняшняя Россия – это не “ухудшенная беспомощная копия СССР”. Не надо врать! Даже в вегетарианские брежневские времена у Матвея Ганапольского не получилось бы так просто, как сейчас, уезжать за границу, время от времени возвращаясь обратно, да еще и клеймить режим по московскому радио с аудиторией в несколько миллионов человек. Ухудшенная копия СССР? Три сотни нынешних политзаключенных против миллионов погибших в ГУЛАГе? Может быть, он ничего не знает о расстрелах по решениям “троек”, о каторжных лагерях и спецпсихбольницах? О повальном голоде, об очередях за хлебом, о райкомовских пайках и распределителях, о продуктовых и вещевых карточках? О Главлите, тотальной цензуре и выездных визах? А может быть, Матвей Юрьевич первые 35 лет своей жизни прожил в СССР с закрытыми глазами или вовсе проспал?

Зато теперь, особенно за границей, в нем проснулся обличитель. Но не столько режима, сколько народа, который готов “землю жрать, но Путина не предать”, как цитирует он какого-то неназванного единоросса. И в подкрепление правоты этого единоросса добавляет уже от себя: “Никакие диссидентские потуги не нарушат этой волшебной гармонии между властью, которая унижает и убивает, и народом, который согласен жрать землю, бедствовать…” Это, напомню, в тексте, посвященном умершему накануне диссиденту Буковскому. Бесполезные “диссидентские потуги”. Что называется, нашел время и место.

И чтобы уже окончательно обличить всеобщее российское безумие, он пишет, что народ готов на очередных выборах выбрать его же, любимого Путина. Изящно подыгрывая путинской пропаганде, Ганапольский как бы признает, что в нынешней России действительно есть выборы и на этих выборах Путин побеждает, потому что того хочет народ. Может быть, Матвей Юрьевич опять спит, как во времена СССР, и видит один и тот же сон о “честных” выборах? На которые в советское время, я думаю, он ходил, как и все остальные, чтобы не иметь неприятностей по учебе или работе.

И теперь, рассказав о “волшебной гармонии” власти и народа, он сообщает, что с возрастом “научился все это безумие просто созерцать, лишь иногда посмеиваясь”. И действительно, чего же не посмеяться от всей души над российскими бедами? Особенно на безопасном расстоянии.

Да и Буковского можно представить глупцом, из вежливости назвав безрассудным идеалистом и со снисходительной усмешкой окрестив его стойким оловянным солдатиком. Ведь надо же: требует ухода из России диктатуры и честных выборов! Он-то, Ганапольский, точно знает, что это невозможно, “ибо диктатура – это единственная работающая форма режима в России; выборы не могут быть честными, потому что тогда к власти придут настоящие фашисты или трэшевые популисты”. А кто требует честных выборов, тот, мягко говоря, “странный”.

Так что все правильно сделал Матвей Юрьевич – свалил вовремя и удачно. И я искренне желаю ему всяческого добра в новой стране, но только одна просьба: не надо выливать на оставленную позади землю тонны лишней грязи, оправдывая суровую вынужденность своего отъезда. Во-первых, потому, что уехать можно и без всякого повода. А во-вторых, своей реальной грязи у нас столько, что и без вымышленной вами нам хватит работы по очистке страны на много лет. Но мы потихоньку справимся. А вы просто созерцайте и посмеивайтесь.