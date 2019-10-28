Понедельник, 28 октября 2019

сообщает/a> “Интерфакс-Украина”.

“До самой встречи в нормандском формате будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта”, – сказал министр.

В пресс-центре украинской Операции объединенных сил подтвердили, что в 12 часов в Золотом с обеих сторон начался процесс разведения сил. “Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели”, – говорится в сообщении. “Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания”, – заверяют в пресс-центре ООС.

Как сообщает пророссийский сайт “Страна.Ua”, с украинской стороны идет перевод основных сил с передовой линии окопов. Это происходит за городом; в самом Золотом у блокпостов группами стоят ветераны АТО, протестующие против разведения сил. Туда стянуто несколько подразделений полицейского спецназа.

Как заявил руководитель представительства “ЛНР” в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко, “народная милиция ЛНР” также возобновила разведение сил. По сообщению сепаратистского “Луганского информационного центра”, часть боевиков “народной милиции” уже покинула участок разведения.

Разведение сил на трех участках – в Золотом, станице Луганской в Луганской области и в Петровском Донецкой области – условие, выдвинутое Россией для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки. Как заявил Пристайко, уже есть предварительная дата парижского саммита. “Мы не хотим сорвать это очень чувствительный процесс. Я надеюсь, что она (встреча в Париже. – Ред.) состоится до конца следующего месяца”, – сказал дипломат.

В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое и потребовал от находившихся там украинских добровольцев сложить оружие. Он сказал одному из бойцов: “Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал – оружие убери”.