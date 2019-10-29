Вторник, 29 октября 2019

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Как сообщает Reuters, за нее проголосовали 405 конгрессменов, против – только 11.

Трое членов Палаты представителей воздержались от голосования, пишет The Hill.

“Многие американские политики, дипломаты и организации справедливо признавали эти злодеяния геноцидом, включая тогдашнего посла США в Османской империи Генри Моргенто и Рональда Рейгана”, – заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель. “Только проливая свет на самые мрачные страницы нашей истории, мы можем научиться не повторять их; должное признание того, что произошло, – необходимый шаг для того, чтобы воздать жертвам хоть какую-то справедливость”, – добавил он.

Вскоре после принятия резолюции нижняя палата Конгресса также подавляющим большинством голосов от обеих партий одобрила закон, который призывает президента ввести санкции против Турции в связи с вторжением турецкой армии на север Сирии.

В МИДе Турции заявили, что резолюция о геноциде армян “лишена какой-либо исторической или правовой основы” и является “бессмысленным политическим шагом”, адресованным “армянскому лобби и антитурецким группам”. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал решение конгрессменов попыткой “использовать историю для достижения политических целей”. Что касается санкций, то они “несовместимы с духом нашего альянса с НАТО” и противоречат соглашению о прекращении огня на севере Сирии, которого добилась администрация Трампа, заявили в Анкаре.

Как сообщает Anadolu, в связи с принятием резолюции о геноциде армян в МИД Турции вызван американский посол в Анкаре.

Во время Первой мировой войны сотни тысяч армян погибли во время депортации из Анатолии. Многие историки оценивают количество жертв в 1,5 миллиона человек. Согласно документам, опубликованным турецким историком Танером Акчамом, профессором Университета Кларка в США, убийства армян осуществлялись по приказу властей Османской империи. Эти события признали геноцидом Россия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Бразилия и другие страны, а также Европарламент. Турецкие власти в свою очередь настаивают, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч человек, и не признают, что имело место целенаправленное убийство армян по приказу османского правительства.