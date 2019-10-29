Вторник, 29 октября 2019

В столице задержан новый фигурант “московского дела” – 32-летний Павел Новиков, сообщает Baza со ссылкой на неназванные источники.

Какая именно статья УК вменяется задержанному, не уточняется. По данным Baza, ему инкриминируют “нападение на сотрудника полиции с бутылкой” во время одной из летних протестных акций в Москве.

Новикова задержали утром 29 октября, после чего доставили на допрос в СКР. Допрос продолжался почти до двух часов ночи.

Следствие собирается просить суд о заключении Новикова в СИЗО. Как отмечает Baza, по мнению следователей, он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Всего, не считая Новикова, под следствием по “московскому делу” сейчас находятся 11 человек. Один из фигурантов, Айдар Губайдулин, находившийся под подпиской о невыезде, бежал за границу и объявлен в международный розыск. Всего по уголовным делам, возбужденным после летних акций в Москве, осуждены 7 человек, из них пятеро – по “московскому делу”, Константин Котов – по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах, Владислав Синица – по “экстремистской” 282-й статье. Из этих семерых шестеро приговорены к различным реальным срокам, еще один осужденный, актер Павел Устинов, – к году условного срока. Уголовные дела еще шестерых участников летних акций протеста были прекращены.