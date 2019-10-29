Вторник, 29 октября 2019

Депутаты от “Справедливой России” внесли в Госдуму закопопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков. Документ, подготовленный лидером фракции Сергеем Мироновым и его соратниками, опубликован в думской базе законопроектов.

Вместо ныне действующей статьи 6.1 КоАП о штрафах до 5000 рублей за пропаганду наркотиков предлагается ввести уголовную статью 230.3 “Пропаганда наркотических средств” с санкцией до 7 лет лишения свободы. За пропаганду или рекламу наркотиков новая уголовная статья предусматривает штрафы от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. За те же деяния с использованием СМИ или интернета либо совершенные иностранцем, предусмотрены штрафы от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Под пропагандой наркотиков понимается “деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям либо представления о допустимости их употребления, хранения или оборота”.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об исполнении поручения премьер Дмитрий Медведев должен доложить до 10 января 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту Миронова говорится, что в России происходит “либерализация отношения к наркотикам”.

В 2015 году ввести уголовную ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков предлагала группа депутатов во главе с Ириной Яровой. Максимальная санкция составляла 2 года колонии. Законопроект не дошел до третьего чтения.