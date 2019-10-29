Вторник, 29 октября 2019

В глухие годы застоя личное мужество и солидарность побеждали бесчеловечную систему: голодовка узников мордовских и пермских лагерей в 1974 году положила начало великой традиции сопротивления. 45 лет спустя этот опыт востребован как никогда. В День политзаключенного правозащитники анализируют практику репрессий, спорят о методах защиты и поддержке из-за рубежа. Видео с круглого стола в Сахаровском центре.

Выступление 15-летней Влады Шевченко. Ее мать, активистка “Открытой России” Анастасия Шевченко, с января сидит под домашним арестом по делу о “нежелательной” организации.