Вторник, 29 октября 2019

Фото Ивана Петрова

У нас есть нацпроекты, и задачи, которые там ставятся, для всех нас очень важные. И такая интегрирующая цель, как я считаю, стоит в нацпроекте “Демография”. Это сложнейшая задача: 78+ к 2024 году (увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. – Ред.) и 80+ к 2030 году… Давайте вместе будем работать над тем, чтобы такие очень важные интегрирующие цели были достижимы. А это возможно, если мы объединим усилия науки и усилия РПЦ в плане идеологического воспитания нашего общества, прежде всего молодежи.

…Мне кажется, что мы вместе – ученые и наши уважаемые представители РПЦ – должны предлагать новые подходы, идеи, концепции, чтобы мы действительно решали эти проблемы народосбережения, чтобы мы действительно могли увидеть через 5-10 лет, что мы растем и формируемся как некая общность.

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