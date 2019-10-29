Вторник, 29 октября 2019

Отмечаемый в СССР с 1974 года День политзаключенного в постсоветское время был переименован властью в День памяти жертв политических репрессий. Власть этим как бы давала понять, что политические репрессии – это явление прошлого. Что оно достойно нашей уважительной памяти, но к сегодняшнему дню никакого отношения не имеет. Почти все в российском обществе с этим согласились. Действительно, политзаключенных нет, так что бы и не уступить властям такую пустяковую формальность, как имя отмечаемой даты. Тем более, что людей, учредивших и отмечавших эту дату с самого начала, осталось мало и с их мнением можно было не считаться.

День памяти получил официальный статус. К Соловецкому камню в Москве 30 октября стали приезжать представители московского правительства и федеральной власти. Привозили венки от президента России и мэра Москвы. Люди, сами когда-то участвовавшие в политических репрессиях или молча взиравшие на них со своих высоких постов, теперь приезжали на Лубянскую площадь произносить пафосные речи и вспоминать невинно погибших в годы сталинского террора. В Колонном зале устраивали приемы. Гостям выдавали скромные подарки, совсем как продуктовые наборы ветеранам войны и труда в советские годы. День памяти имел все шансы превратиться в заурядное государственное торжество с лицемерными сожалениями, лживыми речами и фальшивыми слезами на глазах.

Но произошел сбой. В России опять появились политзаключенные. Сначала их было немного, единицы, но уже было понятно, что идея памятной даты вступает в неразрешимое противоречие с новой государственной политикой. Сам факт воцарения на президентском посту офицера КГБ был красноречивее любых ценных указаний чиновникам и внештатным лизоблюдам. Власть охладела к памятной дате и постаралась дистанцироваться от нее.

И слава богу! Благодаря этому День памяти не успел окончательно протухнуть, превратившись в бессодержательное официальное торжество. “Мемориал” стал устраивать накануне памятной даты акцию “Возвращение имен”: нескончаемая вереница людей выстраивалась в очередь к Соловецкому камню, чтобы прочитать несколько имен жертв политических репрессий 30-х годов. И чем больше с каждым годом появлялось новых политзаключенных, тем чаще люди у Соловецкого камня вспоминали не только жертв сталинского террора, но и жертв сегодняшних политических преследований. В этом году почти каждый, прочитав свой маленький списочек, дополнял его фамилиями сегодняшних политзеков или просто напоминал об их существовании.

Власть, обнаружив в последние годы, что День памяти не выдохся, обрел второе дыхание и угрожает превратиться опять в День политзаключенного, засуетилась и решила взять инициативу в свои руки. Она ведь знает, что самый верный способ погубить дело – возглавить его. В прошлом году Владимир Путин открыл в Москве на проспекте Сахарова “Стену скорби” – памятник жертвами политических репрессий в СССР. Разумеется, тех еще репрессий, сталинских. В этом году лояльный властям Музей истории ГУЛАГа провел около этого памятника акцию “Колокол памяти”. Как и около Соловецкого камня, ставили лампадки, зажигали свечи, клали цветы. Акция была анонсирована во многих городах, от Петербурга до Магадана.

Стало понятно, что власть старается снова монополизировать право поминать жертв политических репрессий. Какая-та часть общества будет этому противиться. 30 октября в Сахаровском центре в Москве Правозащитный центр “Мемориал” устроил круглый стол на тему “Политические заключенные в России в 2019 году”. Этим власти был послан ясный сигнал о том, что память о прошлых жертвах политических репрессий не вытесняет в обществе заботу о нынешних политзаключенных. Речь на круглом столе шла только о них, о сегодняшних политзеках. Выступали политики, правозащитники, адвокаты, родственники политзаключенных. Вспоминали 1974 год и истоки отмечаемой сегодня даты.

К сожалению, на круглом столе не было ни одного бывшего политзаключенного – ни из оставшихся от советской эпохи, ни из освободившихся уже политзеков путинского времени. Впрочем, известно ведь, что исследователи событий всегда знают об этих событиях больше, чем их непосредственные участники! Ну может ли бывший политзек рассказать о политзаключенных так же гладко, объективно и корректно, как умудренный исследовательским опытом эксперт, изучивший проблему, сидя в мягком кресле у своего компьютера?

Впрочем, это не самое существенное. Главное, что хоть какая-та часть российского общества осознает свою ответственность за положение сегодняшних политзаключенных. И если уж суждено нам возвращаться в полноценный авторитаризм, то надо перестать лукавить и снова называть 30 октября именно Днем политзаключенного. Это будет соответствовать идее солидарности с политзеками, которая родилась в мордовских политических лагерях 45 лет назад и была поддержана мыслящей и совестливой частью нашего общества.