Понедельник, 28 октября 2019

52-летний предприниматель Андрей Афанасьев (Домнин) хотел эмигрировать в США с женой и детьми. Супруги выбрали, как им казалось, самый надежный вариант – получение статуса беженца. Чтобы доказать, что в Россию ему возвращаться опасно, Афанасьев поехал на Украину и три месяца помогал мирным жителям в качестве волонтера в зоне АТО. В итоге ему отказали в убежище и выслали из Штатов. Теперь бывший волонтер сидит в СИЗО “Бутырка” и ждет суда по статьям об экстремизме, незаконном хранении оружия, участии в незаконном вооруженном формировании и обучении террористической деятельности. По самому тяжкому обвинению – в терроризме – ему грозит пожизненный срок.

Андрей Афанасьев на Русском марше. Фото Дениса Стяжкина

Афанасьев родился в Алексине Тульской области. В молодости имел несколько судимостей. В нынешнем постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого говорится, что он был осужден за некие “тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления против личности”. По словам жены политзека Натальи, по одному из этих дел он обвинялся в убийстве уроженца Азербайджана – она утверждает, что Афанасьев увидел, как этот человек насилует женщину в киоске, и вступился за нее. Азербайджанец скончался от ножевого ранения. У Афанасьева шестеро детей, трое из них – пятнадцати, восьми и трех лет – общие с нынешней спутницей.

В ноябре 2016 года Афанасьев зарегистрировал ООО “ЛЕГАСИ”. Эта компания с уставным капиталом 150 тысяч рублей занималась грузоперевозками.

Предприниматель придерживался националистических взглядов – по крайней мере однажды он посетил Русский марш. Кроме того, он участвовал в антикоррупционной акции 26 марта 2017 года “Он вам не Димон” в Москве, ходил на шествие памяти Бориса Немцова.

В уголовном деле сказано, что Афанасьев был сторонником “праворадикальных националистических (фашистских) взглядов, основанных на идеологии об исключительности и превосходстве одной нации над другими народами”, противником “воссоединения Крыма с Россией”, сторонником “Майдана – антиконституционного государственного переворота на Украине”.

ВОЛОНТЕР

Первый эпизод в уголовном деле Афанасьева относится к 2015 году: по версии следствия, 15 мая он вылетел в Киев и в мае-июне проходил первоначальное военное обучение в учебном центре подготовки добровольцев территориальной обороны в городе Нежин Черниговской области. Руководили обучением военные инструкторы, пропагандисты и идеологи “Правого сектора”, сказано в деле.

По словам Натальи Афанасьевой, все было совсем не так: она уверяет, что ее муж в 2015-м действительно ездил на Украину с другом, но совсем по другой надобности – они хотели купить фуру, чтобы организовать грузоперевозки в Европу. Как утверждает Афанасьева, на Украине они пробыли менее месяца, неделю провели в какой-то деревне на свадьбе у родственников друзей.

8 июня, по версии ФСБ, Афанасьев вернулся в Москву.

Андрей Афанасьев (слева) с другом Игорем

Так или иначе, второй раз Афанасьев с другом по имени Игорь отправился в Киев в октябре 2017 года – чтобы принять участие в волонтерской деятельности международного благотворительного фонда “Волошка”. Жена политзека честно признается, что друзья поехали на Украину, чтобы “готовить, собирать кейс” (то есть беженское досье). В то же время, по словам Натальи, ее муж помогал мирному населению “по зову сердца”, поскольку для него россияне и украинцы – “единый народ”.

В фонде “Волошка” нам сообщили, что Афанасьев включился в его деятельность в первых числах октября – участвовал в сборе гуманитарной помощи в Киеве. В материалах дела утверждается, что он уехал из Москвы в Белоруссию 5 октября на поезде и лишь 8 октября “неустановленным автотранспортом” прибыл в украинскую столицу.

По версии ФСБ, фонд, основанный воевавшим за Украину и погибшим на фронте в 2015 году белорусским добровольцем Виталием Тилиженко, занимается “материально-техническим обеспечением” “Правого сектора” и других “запрещенных в России националистических организаций”. В офисе фонда, утверждает спецслужба, Афанасьев вошел в контакт с “неустановленным руководителями и представителями” ПС и дал им устное согласие на участие в деятельности движения.

Как рассказали в “Волошке”, Афанасьев с собранной гуманитаркой поехал в Марьинку Донецкой области и остался там для приема следующей машины с грузом. Сборный пункт находился в расположении Вооруженных сил Украины. Там Афанасьев и пробыл с октября по 31 декабря 2017 года – его назначили старшим по приему грузов, сообщили “Граням” в фонде.

В “Волошке” утверждают, что Афанасьев в зоне АТО занимался исключительно помощью мирным жителям: вместе с военными развозил гуманитарную помощь и участвовал в ремонте домов, поврежденных во время обстрелов. При этом он носил камуфляжную форму, но без знаков отличия – это было обязательным условием работы в зоне АТО. Кроме того, волонтеры по предписанию командования войсковой части обязаны были ходить в каске и бронежилете. Оружия им, по словам представителя фонда, не выдавалось.

Друг Андрея Афанасьева – на переднем плане, сам он справа в дальнем ряду

В сети можно найти свидетельства того, что фонд “Волошка” помогал не только мирным жителям, но и военным – в частности, на YouTube доступен видеоотчет фонда о поездке волонтеров в ноябре 2014 года в Пески Донецкой области для передачи помощи бойцам 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и “Правого сектора”.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Обвинение, которое охватывает всю “преступную” деятельность Афанасьева от прибытия в офис “Волошки” до ареста в России, – это участие в “Правом секторе” (часть 2 статьи 282.2 УК; от 2 до 6 лет). По версии, изложенной в уголовном деле, он не поехал в Марьинку в октябре, а пробыл в Киеве еще как минимум месяц. Как утверждается, после офиса “Волошки” он направился в мобилизационный центр “Правого сектора”, якобы находящийся в Киеве на Малой Житомирской, и в период с начала октября по начала ноября прошел там “идеологическую, психологическую и физическую подготовку”, изучил “пропагандистскую литературу и агитационные материалы ПС”, освоил “методы конспирации и противодействия правоохранительным и контролирующим органам”. Пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский говорит, что никакого “мобилизационного центра” на Малой Житомирской у организации не было и “никакой подготовки там никто не проходил”.

В Марьинку, по версии следствия, Афанасьев попал только в начале ноября – “был распределен” во временный учебный центр “Украинской добровольческой армии”, который якобы был расположен на юго-востоке поселка. Там он “под руководством военных инструкторов УДА прошел интенсивный курс военной, физический и психологической подготовки”: учился обращаться с автоматом АК-74, пулеметом РПК-74, стрелять из ручного гранатомета РПГ-22, метать ручные гранаты, в том числе РГД-5, возводить фортификационные сооружения, обращаться со средствами навигации и связи, приобрел “иные знания, умения, и навыки, направленные на осуществление террористической деятельности” в составе УДА.

Хотя следствие считает предполагаемое участие Афанасьева в УДА продолжением его деятельности в “Правом секторе”, в действительности УДА и добровольческий корпус ПС – две разные организации. УДА была создана Дмитрием Ярошем на базе 5-го и 8-го батальонов ДУК ПС, а также медицинского батальона “Госпитальеры”, вышедших из вооруженного формирования партии в декабре 2015 года и впоследствии расформированных. При этом следователь ФСБ посчитал, что ДУК ПС был “реорганизован” в УДА, а потому участие во второй организации равносильно причастности к деятельности “Правого сектора”.

По версии ФСБ, после обучения Афанасьев был распределен в оперативно-тактическую группу УДА “Волынь” – будто бы входящую в ее состав “Русскую повстанческую армию”, которая объединяет этнических русских из разных стран мира. О создании одноименного вооруженного формирования в конце 2014 года объявил Андрей Кузнецов – бывший активист петербургского отделения Национал-демократического альянса, летом 2014 года эмигрировавший на Украину. “Грани” связались с Кузнецовым: он сообщил нам, что РПА фактически прекратила существование в 2017 году. “Несколько человек приехало и воевало в батальоне ОУН, потом в УДА. Но после включения добробатов в ЗСУ (вооруженные силы Украины. – Ред.) практически самораспустилось и РПА в 17-м. Все разъехались кто куда”, – рассказал он. Как стало известно “Граням”, среди фотографий, обнаруженных силовиками на изъятом телефоне Натальи Афанасьевой, есть три фото с некими людьми, держащими предметы, похожие на автоматы Калашникова: у одного из них на бронежилете виден шеврон РПА, лица этого человека на фото не видно; на двух других фото тот же шеврон виден у “бойца” на рукаве куртки камуфляжной раскраски. Андрей Кузнецов подтвердил нам, что именно такой шеврон “использовался во время поездки на восток” в 2017 году. На вопрос, воевал ли Афанасьев в Донбассе, Кузнецов ответил: “Он там был, но воевал ли, не знаю”.

Фотографии из изъятого телефона Афанасьевой

При поступлении на службу, утверждает ФСБ, Афанасьеву выдали военную форму, знаки различия УДА и ПС (напомним, это две разные организации), автомат АК-74, пулемет РПК-74, ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, гранаты РГД-5, боевой нож австрийской армии Glock FM-78.

Действовало подразделение Афанасьева, согласно обвинению, в районе “коровников” – заброшенных хозпостроек на юго-востоке Марьинки. Этот район следователь ФСБ называет “зоной боевого соприкосновения с силами самообороны Донбасса из числа жителей Донецкой и Луганской областей”.

В деле описано участие Афанасьева в “незаконном вооруженном формировании”: он якобы заступал в караулы в местах дислокации добровольцев, участвовал в возведении фортификационных сооружений, занимался “парко-хозяйственной деятельностью” – “обустройством и поддержанием в порядке объектов и территорий, обеспечением доставки продуктов и запасов воды”, организацией питания участников УДА, “выполнял иные функции по обеспечению деятельности” формирования, совершенствовал навыки обращения с огнестрельным оружием, средствами связи и навигации, фортификации и маскировки, конспирации и обеспечения собственной безопасности.

Андрей Афанасьев – крайний справа

По версии следствия, в конце декабря Афанасьев, “не пересмотрев свои взгляды и убеждения”, покинул расположение УДА, сдав представителям формирования оружие, поскольку боялся возможной гибели, ранения, контузии или попадания в плен.

Фабулы обвинений по статьям о терроризме (статья 205.3 УК; от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы) и участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК; от 8 до 15 лет) в деле представляют собой частично скопированные куски текста основной “экстремистской” фабулы: по версии обвинения, Афанасьев участвовал в НВФ начиная с прибытия в мобилизационный центр ПС в Киеве, а “обучался терроризму” – начиная с прибытия в Марьинку. Юридически это некорректно: человек не может дважды нести ответственность за одни и те же деяния по разным статьям.

Во всех трех статьях – о прохождении обучения терроризму, участии в экстремистской организации и в НВФ – есть примечание, предусматривающее освобождение от уголовной ответственности. Так, для освобождения от ответственности по статьям 208 и 282.2 надо прекратить участие в экстремистской организации или в НВФ, а по статье 205.3 – сообщить о прохождении обучения в органы власти, способствовать раскрытию преступления и выявлению других людей, прошедших такое обучение.

Однако, по версии следствия, Домнин, “имея реальную возможность” прекратить участие в ПС путем выхода из состава организации и явки в российские органы власти, не сделал этого и “соответствующего сообщения в органы власти не подал” в момент и после начала производства по уголовному делу.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

По словам адвоката политзека Игоря Поповского, в основном обвинение опирается на показания свидетелей, в том числе засекреченных, среди которых есть граждане Украины. В частности, двое свидетелей якобы видели Афанасьева на КПП на линии разграничения между контролируемой сепаратистами и Киевом территорией. Оба свидетеля утверждают, что законно въезжали на украинскую территорию: один из них ехал к родственникам, а другой будто бы выполнял задание “спецслужб” ДНР. Согласно их показаниям, Афанасьев якобы стоял у магазина с пивом в руках и распивал его, при этом громко разговаривая. “Распитие спиртных напитков в зоне соприкосновения строжайше запрещено”, – отмечает адвокат. По его словам, нахождения нетрезвых людей с оружием на службе “не допустит ни один нормальный командир”.

Кроме того, в деле есть фотографии человека, которого следствие считает Афанасьевым, с предметами, похожими на оружие, – автоматом Калашникова и РПГ, а также на фоне таких предметов. “Если человек сфотографирован с оружием – значит, он уже член НВФ”, – поясняет Поповский позицию следствия.

В деле также есть фото Афанасьева на Русском марше с антивоенным баннером.

Антивоенный баннер на Русском марше

Юридическую оценку действий Афанасьева дали профессора МГИМО, которые, по словам адвоката, “надергали статей из СМИ о деятельности “Правого сектора”.

Единственное обвинение, которое Афанасьев признает, – хранение пистолета Макарова 1965 года выпуска и 20 патронов к нему. Как утверждает следствие, пистолет и патроны он для “личной обороны и самоутверждения” в “неустановленный период времени” не позднее 28 июня 2018 года “незаконно приобрел путем присвоения” в “неустановленном месте” в районе деревни Киевцы Алексинского района Тульской области. Сам Афанасьев говорит, что оружие ему подарили.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

И защита, и следствие сходятся в одном: после трехмесячного пребывания на Украине Афанасьев и его друг направились в США. Поскольку у них не было американской визы, они полетели в Мексику и попросили убежища на границе со Штатами.

Еще до поездки мужа в США Наталья Афанасьева нашла в этой стране миграционного адвоката, общалась с ним, сама ездила в Америку в 2016 и 2017 годах. К решению просить убежища супруги пришли по итогам консультаций с юристом. По словам Афанасьевой, если еще в 2015 году они не хотели уезжать, то два года спустя приняли решение эмигрировать “по социальным причинам, из-за детей в первую очередь”.

Точно неизвестно, что произошло с Андреем и его другом в США, но скорее всего их поместили в миграционную тюрьму – именно так обычно поступают с теми, кто просит убежища в США при пересечении границы.

По словам Натальи Афанасьевой, на беженском интервью ее муж честно признался, что имел в прошлом судимости, и именно это привело к отказу в предоставлении статуса. Его другу Игорю по аналогичным основаниям статус дали.

Как можно предположить, Афанасьеву отказали в убежище на основании подпункта b пункта F статьи 1 конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев, в котором указано, что на убежище не могут претендовать лица, “в отношении которых имеются серьезные основания предполагать”, что они совершили “тяжкое преступление неполитического характера”.

18 апреля 2018 года бывшего волонтера выдворили в Россию.

ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА

Оказавшись в России, Афанасьев поменял имя и фамилию – стал Владимиром Домниным (эту фамилию носили его предки). Как поясняет Наталья Афанасьева, он сделал это, чтобы повторно подать документы для иммиграции в какую-нибудь другую страну – “в Канаду либо в Норвегию”. Маловероятно, что ему дали бы убежище где-нибудь еще, – положение о запрете предоставлять убежище лицам, совершившим тяжкие преступления, распространяется на все страны, подписавшие конвенцию 1951 года.

Задерживать Домнина силовики пришли 28 июня. По словам его жены, Домнин был схвачен у подъезда собственного дома, затем в квартиру с ним зашли 35 силовиков. После задержания он был в крови. Санкции на обыск у визитеров не было – формально это был “досмотр”. В ходе досмотра и обнаружили тот самый пистолет. “Он объяснил, откуда у него это оружие и как оно появилось… претензий у следствия к этому вопросу не возникло, но сотрудники ФСБ стали кричать: “Ты привез это оружие с Украины, ты такой-сякой, “Правый сектор”, – рассказала жена политзека. По ее словам, чекисты стали “привязывать” этот пистолет к его предполагаемому участию в ПС.

После обыска в квартире Домнина ему вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) – националиста обвинили в том, что он распивал спиртные напитки и нецензурно выражался. 29 июня судья Симоновского райсуда Москвы Анастасия Лоскутова арестовала Домнина, назначив ему, по словам жены, “то ли 5, то ли 7″ суток ареста.

После отбытия административного наказания Домнин стал подозреваемым по делу о хранении оружия. 6 июля судья Симоновского райсуда Валентина Луценко арестовала его по этому делу. Первоначально политзека держали предположительно в ИВС по месту жительства, затем перевели в ИВС на Петровке, 38, а после судебного решения об аресте – в “Бутырку”, где он и сидит до сих пор.

По разным данным, первоначально делом о хранении пистолета занималась или полиция, или СКР. 1 августа 2018 года против Домнина возбудили еще и дело об экстремизме. 13 августа оно было соединено с делом о пистолете в одно производство, после чего следствие передали в УФСБ по Москве и Подмосковью.

Домнину уже несколько раз продлевали арест. Как рассказала его жена, когда его привезли на одно из судебных заседаний, в конвойном помещении его избили сотрудники конвойной службы. Домнина после этого на скорой увезли в больницу, где врачи зафиксировали побои: повреждения головы, гематомы на ногах, следы на шее. Адвокатам отвечали, что действия силовиков правомерны, поскольку Домнин якобы оказывал сопротивление. На запрос защиты о предоставлении записей с камер видеонаблюдения из конвойного помещения был получен ответ, что они в момент избиения якобы не работали.

Перед избиением следователь ФСБ предложил Домнину дать признательные показания. “Если ты дашь нам показания, такие, какие нам необходимо, ты отсидишь года 3-4 за ствол и по экстремизму и выйдешь”, – пересказывает Наталья Афанасьева слова силовика. После того как политзека избили, он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Затем Домнину вменили 208-ю статью, предъявив новое обвинение 27 марта 2018 года. Потом были новые предложения о сотрудничестве со следствием – в частности, политзека убеждали заключить дополнительное досудебное соглашение. После того как Домнин отказался и от этого, ему была инкриминирована статья 205.3.

Интересно, что в полицейской базе данных за Домниным числятся три штрафа по части 3 статьи 18.9 КоАП (предоставление жилого помещения, транспортного средства или оказание иных услуг иностранцу-нелегалу) – каждый по 2 тысячи рублей. Все три штрафа были назначены ему, когда он уже находился в СИЗО: два из них – 27 августа 2018 года, третий – 15 октября.

Следствие по делу завершено – окончательное постановление о привлечении Домнина в качестве обвиняемого следователь следственной службы московского УФСБ старший лейтенант Д.А. Алексеев подписал еще 23 августа. Сейчас Домнин и адвокаты политзека знакомятся с материалами дела.

Андрей Афанасьев (Владимир Домнин) с детьми в Киеве

ЗЛОВЕЩИЕ АНАЛОГИИ

Преследование за предполагаемые связи с “Правым сектором” по статье 282.2 – не новость: по таким делам были осуждены в России украинцы Николай Дадеу, Роман Терновский, Александр Шумков, а также россияне Денис Бахолдин и Кирилл Банецкий, которым, как и Домнину, вменялось непосредственное участие в АТО. По такому же обвинению в Москве под арестом сидит украинец Артур Пирожок. Еще один россиянин, Александр Разумов, был осужден по обвинению в вербовке наемников (часть 1 статьи 359 УК) в ПС. Заочно по делу “Правого сектора” арестован еще ряд россиян.

208-я статья (участие в НВФ) применяется к предполагаемым участникам ПС тоже не впервые: она среди прочих обвинений вменялась Банецкому, по ней (через часть 1 статьи 30 УК – приготовление к участию) в Калининграде был осужден Алексей Федоров, якобы собиравшийся уехать на Украину воевать в составе ПС.

Однако дело Домнина – первый известный случай применения в контексте украинского конфликта такой тяжелой статьи, как 205.3.

В последние годы статьи 208 и 205.3 в основном применялись к тем, кто уехал “на джихад” в Сирию. Таких людей объявляют в розыск, а по возвращении приговаривают к длительным срокам, даже если они лично не воевали, а лишь жили на территориях под контролем исламистов или занимались там какой-либо мирной деятельностью – например, готовили еду для боевиков. Преступным с точки зрения силовиков становится любое соприкосновение с военным конфликтом: показательно в этом смысле дело москвича Казима Нурмагомедова, осужденного к 3 годам колонии за поездку в “Исламское государство”, в ходе которой он уговорил сына порвать с исламистами.

Похоже, украинская война по степени “токсичности” сравнялась с сирийской – за любую связь с “неправильной” стороной конфликта российская репрессивная машина карает максимально сурово. В группе риска оказываются не только добровольцы, воевавшие за Украину, и волонтеры, работавшие с военными, но и все, кто помогал мирным жителям в Донбассе и даже просто по какой-то надобности посещал Украину.