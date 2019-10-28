Понедельник, 28 октября 2019

Когда мы говорим о Примакове – в первую очередь это человек, который отдал себя стране. Это человек, который до конца своей жизни подчеркивал при каждой встрече, что нашей стране повезло. И он видел будущее нашей страны с Путиным. И он всегда говорил, что нам необходимо помогать президенту, каждому на своем посту, на своем участке. Потому что в Путине он видел спасение России и развитие России. Он считал Путина преимуществом нашей страны. Хочу подчеркнуть: не нефть, не газ, не геополитическое положение – он считал и всегда подчеркивал, что наше преимущество – это президент Путин.