Суббота, 26 октября 2019

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера “Исламского государства” Абу Бакра аль-Багдади. Пресс-конференцию транслировали американские телеканалы.

“США свершили правосудие в отношении террориста номер один в мире”, – заявил Трамп. По его словам, поимка или убийство Абу Бакра были приоритетной задачей американских властей.

Американская разведка выследила лидера “ИГ” в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб. Спецоперация была проведена в ночь на воскресенье. По словам Трампа, из дома, где укрывался Абу Бакр, американцы эвакуировали 11 детей. Находившиеся там взрослые сдались или были убиты. По словам Трампа, лидер “ИГ” вместе со своими тремя детьми кинулся в тупиковый туннель. Там он взорвал пояс шахида.

Экспертиза ДНК подтвердила, что убит Абу Бакр. “Он сдох как собака, как трус”, – заключил Трамп.

В ходе операции, помимо троих детей Абу Бакра, погибли две женщины – его жены. Число убитых мужчин Трамп не уточнил. С американской стороны потерь нет, подчеркнул президент. Он дал высшую оценку действиям Объединенного командования специальных операций.

По словам Трампа, Абу Бакра удалось выследить несколько недель назад; запланированную операцию отменяли дважды или трижды. Президент США отметил, что Россия обеспечила доступ в контролируемое ею воздушное пространство над Сирией, но не была проинформирована о целях американской операции.

Глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что спецназовцы пытались взять Абу Бакра живым. “Мы призывали его сдаться, он отказался. Он спустился в подземную часть здания и, пытаясь выбраться, привел в действие жилет со взрывчаткой”, – рассказал министр.

Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило, что американская операция в Барише продолжалась четыре часа. Первые полтора часа территорию обстреливали восемь вертолетов и беспилотники и лишь затем началась наземная фаза операции.

Иракские спецслужбы получили подтверждение из своих источников, что убит именно Абу Бакр.

США обещали награду в 25 миллионов долларов за поимку лидера “ИГ”.

Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) родился в Ираке в 1971 году, примкнул к джихадистам в 2003-м. В 2004-м году был взят в плен и содержался в американской тюрьме в Ираке, затем был освобожден. В 2010 году он возглавил иракское подразделение “Аль-Кайды”, затем вступил в конфликт с центральным руководством этой террористической организации. В апреле 2013 года объявил о создании “Исламского государства Ирака и Леванта”, а еще через год Абу Бакра провозгласили правителем “всемирного халифата”, его стали называть “халиф Ибрагим”.

В последние годы в мировых СМИ неоднократно появлялась ложная информация о ранениях и гибели Абу Бакра.