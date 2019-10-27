Воскресенье, 27 октября 2019

Фото: Rob C. Croes

В Кембридже в возрасте 76 лет умер писатель, общественный деятель, бывший политзаключенный Владимир Буковский. Смерть наступила в воскресенье в больнице от остановки сердца, сообщается на личном сайте Буковского.

Буковский провел в общей сложности 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и учреждениях карательной психиатрии.

В 1960 году он был одним из организаторов поэтических чтений у памятника Маяковскому в Москве. Буковского отчислили из университета, а в 1963 году впервые арестовали и отправили на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. В 1965 году за подготовку “митинга гласности” Буковского снова подвергли принудительной госпитализации.

В 1967 году Буковского и его товарищей судили за протестную демонстрацию на Пушкинской площади. Речь Буковского на этом процессе широко разошлась в самиздате. Он получил три года лагерей.

Четвертый арест Буковского относится к 1971 году. За антисоветскую деятельность его приговорили к 7 годам заключения. На процессе Буковский заявил: “Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен сталинщины. Но процесс духовного прозрения общества уже начался, остановить его невозможно. Общество уже понимает, что преступник не тот, кто выносит сор из избы, а тот, кто в избе сорит”.

В 1976 году советские власти обменяли Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После высылки Буковский жил в Великобритании. В 1978 году вышла его книга воспоминаний “И возвращается ветер…”.

Буковский выдвигался кандидатом в президенты России на выборах 2008 года, но его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК. В 2008 году бывший политзек участвовал в создании движения “Солидарность”.