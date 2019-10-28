Понедельник, 28 октября 2019

Американские власти отказали России в выдаче летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний тюремный срок по обвинению в попытке контрабанды наркотиков. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на письмо главы департамента международных переводов Минюста США Полы Вульф, направленное в российский Минюст. Российская сторона просила передать Ярошенко для отбывания наказания на родине.

В письме Минюста говорится, что решение об отказе было принято 7 октября в связи с тяжестью преступлений, совершенных осужденным. Однако семье Ярошенко об этом стало известно только 26 октября, в день возвращения на родину Марии Бутиной, которая полтора года отбывала наказание в американской тюрьме по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах.

“Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами”, – сказал Ярошенко.

Его жена Виктория заявила, что американские власти “решили сгладить эффект от своего отказа”, сообщив о нем в день освобождения Бутиной. “С одной стороны, мы испытали радость, что процесс пошел и дело Марии Бутиной это показало. Власти США отпустили девочку. Но в тот же день мы испытали такую обиду”, – добавила Виктория Ярошенко.

В следующий раз Ярошенко сможет просить о выдаче в Россию для отбывания наказания на основании Страсбургской конвенции 1983 года лишь через два года. Однако, по словам Вульф, США не пересмотрят решение без существенного изменения обстоятельств.

Константина Ярошенко задержали в Либерии, экстрадировали в США в 2010 году и осудили в 2011 году. Американский суд признал его виновным в контрабанде наркотиков.

Осужденного держат в тюрьме “Данбери”, штат Коннектикут. Ранее он в течение многих лет содержался в тюрьме “Форт-Дикс”, штат Нью-Джерси, но был переведен оттуда из-за стычки с другим арестантом.

Российские власти регулярно делают попытки вернуть летчика на родину. В 2017 году российский омбудсмен Татьяна Москалькова просила президента США Дональда Трампа помиловать Ярошенко. В апреле этого года Минюст направил американской стороне ходатайство о передаче летчика.