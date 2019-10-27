Воскресенье, 27 октября 2019

“Новая газета” опубликовала открытое письмо в поддержку главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, обвиняемого по двум делам о развратных и насильственных действия в отношении несовершеннолетней, а также в хранении обреза. Обращение подписали 204 человека, в том числе писатели Светлана Алексиевич, Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая, Джонатан Литтелл, поэт Томас Венцлова, актрисы Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, режиссеры Гарри Бардин, Юрий Норштейн, Андрей Звягинцев, тележурналист Владимир Познер.

Обвинением применяются “недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю. Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека”, говорится в обращении.

“Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю. Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное – уже около трех лет – содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях”, – считают авторы письма.

В СМИ, в том числе на федеральных телеканалах, развязана “грязная кампания в отношении Ю. Дмитриева, которого, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, уже на всю страну объявили преступником”, отмечают авторы письма. “На экранах телевизоров и в интернете демонстрируются фото девочки из материалов следственного дела, которые возможно получить только из рук силовых структур”, а на специалистов, участвующих в деле, оказывается давление. Все это, считают подписанты, делается “для направления общественности “по ложному следу” с целью возбуждения ненависти к Ю. Дмитриеву, а в итоге – оказания массированного давления на суд”.

Деятельность прокуроров и следователей, указывают авторы обращения, “входит в противоречие с официальной позицией федерального центра, демонстрирующего последовательную поддержку процесса реабилитации жертв политических репрессий и увековечения мест их захоронений”, то есть работой арестованного историка.

Авторы письма призывают общественность, экспертное сообщество и СМИ “продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших” во время Большого террора.

Повторный суд над Дмитриевым проходит с 18 декабря прошлого года. На первом заседании по существу дел Дмитриев отказался признать вину по всем пяти вмененным ему эпизодам. 6 марта в суде был допрошен депутат карельского заксобрания от “Единой России”, главврач поликлиники № 2 Петрозаводска Аркадий Рутгайзер. Дело рассматривает судья Александр Мерков.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя отправлен в СИЗО, где находился до 27 января 2018-го, когда его освободили под подписку о невыезде. Историк обвинялся по статьям 135 (развратные действия), 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), а также 222 УК (незаконный оборот оружия). Ему вменили фотографирование приемной дочери голой и хранение дома обреза.

Адвокат политзека Виктор Ануфриев подчеркивал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Снимки хранились на домашнем компьютере историка; тот их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал. Что же касается обреза, то Дмитриев несколькими годами раньше отобрал его у детей во дворе, причем для стрельбы оружие уже не пригодно.

5 апреля 2018 года судья Петрозаводского горсуда Марина Носова осудила Дмитриева к двум с половиной годам ограничения свободы по статье 222, а обвинения по статьям 135 и 242.2 кодекса сняла с него как недоказанные. С учетом времени, ранее проведенного осужденным в СИЗО, из двух с половиной лет ограничения свободы ему оставалось отбыть лишь три месяца.

Однако прокурор Аскерова, работавшая и в том процессе, обжаловала приговор. На апелляцию подала и Валентина Фроленкова, бабушка Натальи. Как рассказывал Ануфриев, Фроленкова отдала девочку в приют, когда той было 3 года, и не интересовалась судьбой ребенка, пока в январе 2017-го, через месяц после ареста Дмитриева, к ней не обратились из опеки. Сам историк сообщал, что Фроленкова работала в том самом детдоме, из которого он взял девочку. Теперь Фроленкова как опекун получает 16 тысяч рублей в месяц; общаться с приемным отцом после оправдательного приговора она Наталье запрещала.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор Дмитриеву. Дело было возвращено в горсуд на новое рассмотрение. У историка взяли подписку о невыезде.

27-го числа того же месяца Дмитриев отправился на автомобиле из Петрозаводска в Свирский монастырь на Ладожском озере (Ленинградская область). В Олонце машину историка остановили гаишники, заявив, что на него есть ориентировка. Прокремлевские СМИ сообщали, будто Дмитриев следовал в Польшу, однако родственники историка это опровергли. Известно, в частности, что загранпаспорт он оформить еще не успел.

Следователь петрозаводского горотдела СКР Максим Завадский открыл против историка второе дело – по пункту “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет). По такому обвинению кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии. 28 июня Дмитриева вновь отправили в СИЗО.

Согласно фабуле второго дела, в 2012-2016 годах историк подвергал Наталью сексуальному насилию. В основу обвинения легли заявления девочки, сделанные еще во время “бесед” 18 мая и 6 июня. Первую из этих “бесед” проводили Фроленкова и психолог, вторую – психолог и Завадский.

В июле – августе прошлого года Дмитриев проходил комплексную сексолого-психиатрическую экспертизу в 6-й психбольнице Петербурга. По ее итогам медики не выявили у политзека каких бы то но было сексуальных отклонений. В декабре 2017 – январе 2018-го, во время первого суда, Дмитриев был подвергнут стационарной психэкспертизе в московском Центре им. Сербского. Это обследование также подтвердило, что обвиняемый здоров.

В суд оба дела политзека были переданы порознь, однако Мерков по настоянию Ануфриева объединил их в одно производство.

Дмитриев известен в частности как исследователь урочища Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии. Это место массовых сталинских расстрелов. В прошлом году Российское военно-историческое общество, возглавляемое министром культуры Владимиром Мединским, провело в Сандармохе собственные раскопки с целью доказать сфальсифицированный тезис о том, что расстрелы в урочище проводило не НКВД, а финляндская армия во время Второй мировой войны.

Директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин, ранее участвовавший в исследовании Сандармоха, был назначен куратором раскопок РВИО. Несмотря на давление со стороны властей, он подверг критике тезис, который пытается доказать структура Мединского. 2 октября 2018 года 65-летний Колтырин и его знакомый Евгений Носов были задержаны, а на другой день – отправлены в СИЗО по обвинению в совращении 13-летнего подростка. В конце мая Медвежьегорский райсуд Карелии приговорил Колтырина к 9 годам ообщего режима, Носова – к 11 годам колонии.