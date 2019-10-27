Воскресенье, 27 октября 2019

Судья Арбитражного райсуда Москвы Евгения Киселева обязала Алексея Навального удалить видеоролик о компании “Московский школьник”, аффилированной с комбинатом питания “Конкорд” Евгения Пригожина, а также опровергнуть “порочащие” фирму сведения. Кроме того, с Навального, ФБК и юриста фонда Дюбови Соболь по иску “Московского школьника” взыскано 88 миллионов рублей, сообщают “Открытые медиа”.

C каждого из ответчиков суд постановил взыскать по 29,2 миллиона рублей и 18 тысяч рублей госпошлины. Ответчиком по иску также проходила бывшая сотрудница “Московского школьника” Наталья Шилова, утверждавшая в ролике Навального, что детей кормят некачественным продуктами; с нее взыскан символический 1 рубль и 6 тысяч рублей госпошлины.

Истец представил суду документы, согласно которым один из клиентов “Московского школьника” якобы расторг договор с комбинатом, посмотрев видеоролик о фирме, опубликованный на youtube-канале “Навальный Live”.

Иск “Московского школьника” поступил в арбитраж 28 марта. Первоначально компания требовала взыскать с ответчиков 1,5 миллиарда рублей за упущенную выгоду и репутационные потери (на них приходилось 1,4 миллиарда). C Шиловой, отказавшейся после подачи иска от своих слов, сказанных в ролике Навального, фирма просила взыскать всего три рубля.

18 февраля ФБК опубликовал рассказ Шиловой. Она сообщила, что Пригожин поставляет в школы и детсады некачественные продукты, а блюда готовятся в антисанитарных условиях. Ветеринарные справки фальсифицировались, сообщила она. Впоследствии Шилова дезавуировала эту информацию через пригожинские СМИ.