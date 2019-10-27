Воскресенье, 27 октября 2019

Умер Владимир Буковский. Это огромная потеря для дела свободы и прав человека не только в России, но и во всем мире.

Таких людей, как Буковский, нет сегодня, в наше измельчавшее время. Восстанавливаются и торжествуют диктатуры типа путинщины, мутный вал мракобесия, ханжества и обскурантизма катится по миру – но нет никого, кто противостоял бы этим силам Зла так мужественно и бескомпромиссно, кто отдал бы свою жизнь целиком борьбе за свободу, права и человеческое достоинство, как Буковский. Не скоро утихнет боль от этой утраты, и брешь в наших рядах от его ухода не закроется, может быть, никогда…

Биография Буковского хорошо известна, нет надобности приводить ее целиком. С юных лет он понял всю лживость, бесчеловечность и жестокость советской системы, ныне вновь восхваляемой агитпропом, и естественно, без пафоса и громких фраз, вошел в жесткое противостояние с ней. Прошел тюрьмы и психушки, лагерь уголовный и лагерь политический. Двенадцать лет жизни Буковского были отняты Системой – но увиденное в застенках, в обычных и психиатрических тюрьмах СССР лишь помогало его дальнейшей правозащитной работе. Борьба с карательной психиатрией, этим “абсолютным оружием” советского тоталитаризма, разоблачение в глазах мира ложных психиатрических “диагнозов” советским диссидентам в начале 70-х годов и через полвека остаются немеркнущей заслугой Буковского. Заслугой, которую трудно переоценить. Он получил за это свой последний, самый большой срок – 7 лет тюрем и лагерей. Но именно благодаря разоблачениям тех лет и исключению СССР из Всемирной психиатрической ассоциации в 1973 году за злоупотребления психиатрией в политических целях чекистский режим Путина, двадцать лет правящий Россией, все-таки не смеет и сегодня использовать психиатрические репрессии против инакомыслящих настолько массово, как это делал СССР.

Буковский прошел все тюрьмы и лагеря и остался несломленным. Он символ несгибаемости. Символ мужества. Пример всем нам – тем немногим, кто противостоит чекистскому режиму Путина сегодня. И в наше время, увы, актуальна формула Буковского, выведенная им из опыта общения с советскими кагебешниками: для них ты либо их враг, либо их агент – и ничего третьего не дано. Вот он, концентрированный опыт предшественников, бесценное достояние потомков, идущих тем же путем.

Я пишу эти строки как непримиримый враг ФСБ РФ и всех отстаиваемых ею целей и идеалов – и хочу, чтобы ФСБ РФ об этом знала и в этом не сомневалась! “Нет больше в этой войне запрещенных приемов”, – сформулировал для себя Буковский еще в 1965 году. Кто из нынешней беззубой, жалкой “оппозиции” в России готов следовать этому принципу?

Заслуги Буковского перед свободой – это не только советское диссидентство, одним из создателей которого он был. Это и борьба на Западе, где он жил с 1976 года. Это он первым определил левый по идеологии и бюрократический по структуре Европейский союз как EUSSR или СССР-light. Это Буковскому принадлежит убийственно точная формулировка: “В России победили большевики, а в Европе – меньшевики”. Именно Буковский в самом начале XXI века в большом интервью Вадиму Штепе точно предсказал: если нам (гражданам Великобритании) дадут провести референдум, мы тотчас выйдем из ЕС. Он был непримиримым противником этой левой бюрократической структуры, созданной, как он писал, лишь затем, чтобы сдать Европу Москве и присоединить ее к СССР даже и формально, – и торжество сторонников Brexit`а на референдуме 2016 года подтвердило правоту Буковского в этом вопросе.

Под конец жизни московская гэбня при поддержке европейских леваков и ханжей-пуритан пыталась скомпрометировать Буковского историей с хранением “детской порнографии”. Скомпрометировать не удалось. Авторитет Буковского не пострадал. Скорее пуритане и ханжи, включая, увы, и английских законодателей, оказались скомпрометированы своим отвратительным ханжеством. И наглядно проявился позор левых и либеральных ханжей всего мира, в том числе и из российской так называемой “оппозиции”: никто из них, ни в Европе, ни в России, и рта раскрыть не посмел, чтобы сказать совершенно очевидную вещь. А именно – что ЛЮБЫЕ изображения должны быть легальны; что государство не имеет никакого права никому ничего запрещать, в том числе и любые картинки; что подобные фундаменталистские законы не имеют права на существование ни в Англии, ни в ЕС, ни в России, вообще нигде…

Борьба против советского тоталитаризма и карательной психиатрии. Определение главных заслуг Ельцина (наряду со всеми ошибками): ликвидация КПСС и СССР. Попытки организовать бойкот олимпиад 1980 года В Москве и 2008-го в Пекине – двух главных мировых центрах диктатуры и попрания прав человека. Борьба против EUSSR и идиотской, зашкаливающей “политкорректности” в нем (когда из-за “религиозных чуйств” мусульман никто не может вывешивать изображение свиньи, даже игрушечной). Идеально точная и прямая политическая линия. Фактический памятник еще при жизни. Кто еще в мире отстаивал свободу так последовательно?

“Горе народу, в котором иссякло чувство достоинства. Дети его родятся уродами”, – исчерпывающе сказал он об этой стране и ее населении в последнем издании своих мемуаров, в 2007 году, уже при махровом Путине. Ни убавить, ни прибавить…

Я многим обязан Владимиру Константиновичу Буковскому. Он защищал меня во время обоих моих сроков. Еще в 2007 году, приехав в Москву участвовать в кампании предстоявших тогда “президентских выборов” 2008 года, он упомянул мое имя в своем предвыборном манифесте и в нескольких интервью. Большего на тот момент и представить нельзя: предвыборный манифест – основной документ кандидата в президенты. В 2013-м, когда я сидел уже второй раз, он без колебаний вошел в состав Международного комитета, созданного в мою защиту. Я глубоко благодарен Владимиру Константиновичу за поддержку и скорблю, что так и не смог, не успел поблагодарить его лично…

Спите спокойно, дорогой Владимир Константинович.

Вечная Вам память.