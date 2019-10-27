Воскресенье, 27 октября 2019

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело о шпионаже против первого секретаря российского посольства в Софии, сообщается на сайте ведомства.

Имя дипломата не уточняется. На сайте дипмиссии указано, что там работают сразу девять первых секретарей.

По версии прокуратуры, обвиняемый с сентября 2018 года почти год занимался разведывательной деятельностью, регулярно встречаясь с гражданами Болгарии, в том числе высокопоставленными должностными лицами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью этих встреч было получение информации, составляющей гостайну, в том числе путем подкупа.

Следствие по делу против дипломата приостановили, поскольку он обладает неприкосновенностью. Как уточняет Bloomberg, предполагаемого шпиона выслали. 25 октября болгарский генпрокурор Сотир Цацаров уведомил министра внутренних дел Младена Маринова о результатах расследования.

Ранее в понедельник, как сообщило “Польское радио”, Агентство внутренней безопасности Польши отчиталось об аресте российского шпиона. Подозреваемого зовут Петр С.; сайт tvp.info сообщил, что он работает в Агентстве военного имущества, входящем в состав Минобороны страны. В самом ведомстве завили, что такой человек у них никогда не работал. 26 октября подозреваемого арестовали на три месяца. В ходе обысков по местам его проживания и работы были изъяты незаконное оружие и боеприпасы, носители информации и фальшивые документы, удостоверяющие личность.

По утверждению Агентства внутренней безопасности, по результатам обысков собраны доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой.

9 сентября в Болгарии за шпионаж в пользу России был задержан председатель движения “Русофилы” Николай Малинов.