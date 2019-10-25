Пятница, 25 октября 2019

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от добровольцев на линии разграничения в городе Золотое Луганской области сложить оружие. “Провел двое суток в Золотом, – написал Зеленский в Фейсбуке. – Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению”.

“От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей, – говорится в посте Зеленского. – Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить”.

Президент подчеркнул, что добивается завершения войны “не любой ценой”. “Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой”, – говорится в посте.

Зеленский сказал одному из добровольцев в Золотом: “Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал – оружие убери”. Видеозапись диалога опубликована в телеграм-канале “Останнiй блокпост”.

По данным УНИАН, добровольцы “Национального корпуса” и ветераны полка “Азов”, находящиеся в Золотом с начала октября, заявили президенту, что не покинут город и не допустят отвода украинских войск.

В тот же день в пресс-центре Операции объединенных сил заявили, что вооруженные добровольцы, с которыми Зеленский общался в Золотом, находятся там нелегально. “Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины”, – говорится в сообщении ООС. Командование призвало дать этому факту “надлежащую правовую оценку”.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружение на расстояние 1 километр от линии разграничения. Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

Разведение войск – одно из условий проведения парижского саммита по урегулированию в Донбассе с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Дата встречи до сих пор не определена.

В субботу Зеленский назначил нового главу Луганской области – Сергея Гайдая. С 5 июля обладминистрацию возглавлял Виталий Комарницкий.