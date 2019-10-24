Четверг, 24 октября 2019

В Читинском районе Забайкалья на ремонтно-технической базе (войсковая часть 54160) военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев, еще двое получили ранения различной степени тяжести, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Как сообщают в военном ведомстве, военный стал стрелять по сослуживцам из табельного оружия около 18:20.

Стрелок задержан, а пострадавшие доставлены в госпиталь, где им уже оказана помощь, утверждают в Минобороны. В СКР заявляют, что расстрел устроил рядовой Рамиль Шамсутдинов. В отношении него возбуждено дело по пункту “а” части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц; от 8 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы). В следственном ведомстве утверждают, что солдат открыл огонь в 18:15. Раненые, по сведениям СКР, находятся в тяжелом состоянии.

Среди погибших, по сведениям СКР, два офицера. В телеграм-канале LIFE SHOT опубликован список погибших: убиты капитан Евсеев, старший лейтенант Пьянов, рядовые Никитин, Богомолов, Похитилов, Куроков и Андреев. Евсеев, самый старший из убитых, родился в 1989 году, самый младший, рядовой Андреев, скончавшийся в госпитале, – в 2000-м. По информации Baza, солдат целился своим жертвам в голову, а раненых добивал контрольными выстрелами.

В Минобороны утверждают, что действия стрелка “могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы”. Между тем телеграм-канал LIFE SHOT со ссылкой на неназванный источник сообщает, что причиной его действий могли стать неуставные взаимоотношения. “Все произошло во время смены караула. Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана Евсеева. Остальные сразу легли на пол, и он начал стрелять в них”, – говорится в сообщении. По сведениям LIFE SHOT, стрелка связали сами военные и передали сотрудникам МВД, а затем – военной полиции.

На допросе Шамсутдинов заявил, что не жалеет о содеяннном, сообщает LIFE SHOT.’

Как сообщает Baza, Шамсутдинов ни разу не жаловался на дедовщину и планировал продолжить службу по контракту.

Шамсутдинов – уроженец села Вагай в Тюменской области. Его отец – бывший следователь МВД, во вторую чеченскую войну полгода служивший в Чечне.