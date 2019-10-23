Среда, 23 октября 2019

УФСБ по Башкирии предъявило политику Айрату Дильмухаметову, арестованному по трем “экстремистским” уголовным делам, новое обвинение – в призывах к сепаратизму. Об этом сообщает “Эхо Москвы в Уфе” со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу от 4 октября, подписанному старшим следователем следственного отдела башкирского УФСБ Корепановым, политика по новому делу преследуют за выступление в передаче “Персонально ваш” на “Эхе Москвы в Уфе” от 23 мая 2018 года. В ней обсуждались предстоящие выборы в Курултай региона, политик рассказал о своей инициативе по созданию “Четвертой башкирской республики”. В башкирской историографии первой республикой называют национальную автономию Башкурдистан, существовавшую в ноябре 1917 – марте 1919 года, второй республикой – Башкирскую АССР в составе РСФСР, третьей – современную Республику Башкортостан. “Четвертая Башкирская республика”, по мнению Дильмухаметова, должна стать их правопреемницей.

Радиостанция не уточняет, по какой именно части статьи 280.1 УК (призывы к сепаратизму) возбуждено дело – первой, без квалифицирующих признаков, санкция которой составляет до 4 лет колонии, или второй (призывы через СМИ или интернет), по которой Дильмухаметов может грозить до 5 лет лишения свободы.

По версии ФСБ, в радиопередаче Дильмухаметов публично призвал к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Согласно выводам психолого-лингвистической экспертизы, запись радиопередачи, доступная в интернете, обладает признаками “публичности и конфликтогенности”.

Первое уголовное дело было возбуждено против Дильмухаметова башкирским УФСБ 6 марта. Оно квалифицировано по части 2 статьи 280.1 УК. 14 марта Дильмухаметов был задержан после обыска: в 6:30 утра в квартиру политика ворвались семеро силовиков в масках. По словам его матери Агиляш Дильмухаметовой, визитеры “заглянули в каждую дырку и перевернули квартиру вверх дном”. Затем политика увезли в УФСБ.

Также обыск прошел у адвоката Всеволода Лебединцева – друга Дильмухаметова, который защищал политика на суде по его четвертому делу. Лебединцев объявлен свидетелем по новому делу, из-за чего не может защищать активиста.

15 марта Кировский райсуд Уфы отправил Дильмухаметова в СИЗО.

По первому делу о сепаратизме Дильмухаметову вменена запись вышедшего 12 апреля 2018 года видеообращения к “Форуму свободной России”. В этом обращении политик рассказывает о своих планах в случае в случае избрания президентом “Четвертой Башкирской республики”. Политик заявляет, что власти “Четвертой Башкирской республики” сформируют “правительство народного доверия” и обратятся к другим регионам для обсуждения вопроса о формировании новой федерации. “Если в будущем федеральное правительство будет нарушать взятые на себя обязательства, мы должны иметь право на выход из такой федерации, которая перестала быть федерацией”, – подчеркивает Дильмухаметов.

В конце апреля нынешнего года стало известно, что против политика возбуждено два новых дела – по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму) и по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма или призывы к терроризму через интернет или СМИ).

По данным защиты, “террористическую” статью Дильмухаметову могли вменить за записанное политиком и опубликованное на его youtube-канале в ноябре прошлого года выступление в защиту осужденных в Уфе членов “Хизб ут-тахрир”. По 280-й статье могли быть квалифицированы высказывания политика по поводу инцидента в селе Темясово Баймакского района Башкирии 30 сентября прошлого года, когда на следующий день после драки группы местных жителей с рабочими из Чечни несколько сотен человек собрались у ОМВД по Баймакскому району и потребовали освободить задержанных сельчан. Полиция выполнила их требование.