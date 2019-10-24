Четверг, 24 октября 2019

Межведомственная рабочая группа по поручению Совбеза разработала законопроект о блокировке трафика из определенных стран по требованию ФСБ в целях борьбы с телефонным терроризмом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника на телекоммуникационном рынке и представителя аппарата Совбеза.

Согласно поправкам в закон о связи, операторы связи будут обязаны “осуществлять приостановление… оказания услуг по пропуску трафика по отдельным направлениям (страна, оператор связи, ресурс нумерации) на основании мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего обеспечение безопасности России” (в частности, ФСБ). Приостановка трафика будет возможна на срок до 180 дней.

“Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи, – пояснил один из участников рабочей группы. – Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично”. По его словам, у ФСБ есть данные, что большинство звонков с ложными угрозами поступают с сервисов Skype Out и Viber Out, которые позволяют позвонить с компьютерной программы на номера общего пользования. Топ-менеджер одного из операторов связи, участвовавших в обсуждении, также подтвердил, что “сложилось однозначное впечатление, что ФСБ хочет получить возможность блокировать и голос, и передачу данных”.

При этом еще двое участников рабочей группы пояснили, что речь идет в первую очередь о блокировке голосового трафика и СМС. “Никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. Разве что оператор будет такой “криворукий”, что не сможет заблокировать “голос” без блокировки передачи данных”, – сказал один из собеседников РБК.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий закон о связи предусматривает обязанность приостанавливать оказание услуг по передаче данных отдельным абонентам, но “меры недостаточно для пресечения вызовов террористической направленности”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможность отключения связи со странами, откуда поступают ложные звонки о терактах. По его словам, сообщения об этом стали результатом “излюбленного гипертрофированного подхода” журналистов. “Никто никакую связь не отрубает, – подчеркнул он. – Об этом речи не идет”. Как рассказал чиновник, вопрос борьбы с телефонным террроризмом обсуждается на различных уровнях, но конкретных решений пока не принято. “Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч людей”, – сказал он. Пресс-секретарь назвал это “большой проблемой”, которую пора решать; по мнению Пескова, способы и конкретные решения должны выбирать специалисты. Он подчеркнул, что администрации президента неправильно комментировать проблему с технической точки зрения.

Несколько месяцев назад Совбез дал поручение ФСБ и Минкомсвязи проработать вопрос о внесении в законодательство изменений для борьбы с телефонным терроризмом. Для этого и была создана рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбы с мошенничеством – в нее вошли представители 12-го центра ФСБ (курируют технические мероприятия на сетях связи, участвовали в блокировке Telegram), Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФАС, операторов “большой четверки” (МТС, “Ростелекома”, “Мегафона”, “Вымпелкома”) и аналитический центр “Форум”, возглавляемый бывшим руководителем администрации президента Александром Волошиным. 18 октября “Форум” направил в Минкомсвязи и ФСБ пакет законодательных инициатив для “повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма в комплексе с антифрод мерами.