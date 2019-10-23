Среда, 23 октября 2019

Появление депутата Верховной рады от президенской партии “Слуга народа” Евгения Шевченко в эфире российского Первого канала стало причиной большого политического скандала в Украине. Шевченко обвинял в продолжении войны не российского агрессора, а собственных сограждан и сравнивал позицию тех, кто выступает против капитуляции Украины, с позицией своего собеседника в эфире – “главы ДНР” Дениса Пушилина. Сам факт диалога Шевченко и Пушилина – как, впрочем, и то, что говорил украинский депутат в российском эфире о многотысячных акциях протеста в Киеве, – вызвал вопросы не только к нему, но и к его однопартийцам. Сообщают, что фракция “Слуга народа” на ближайшем заседании должна рассмотреть “поведение” Шевченко.

Но почему? Разве Шевченко, когда обвинял украинских патриотов, не повторил то, что уже говорили “старшие товарищи” – глава президентского офиса Андрей Богдан, руководитель фракции “Слуги народа” в парламенте Давид Арахамия, да и сам президент Владимир Зеленский на встрече с ветеранами АТО? Разве идея “проплаченности” митингов – не главная идея власти?

Разве Шевченко, когда говорит о необходимости “диалога” с россиянами на любых площадках, не повторяет тем самым тезисы самого президента Владимира Зеленского, который постоянно уверяет сограждан, что ради встречи с российским коллегой готов идти на путинские условия? И, кстати, на целый ряд таких условий, которые могут иметь необратимые последствия для безопасности страны, уже пошел. Разве доверенные лица Зеленского не проводят конфиденциальных встреч в Москве с приближенными Путина – вице-премьером Дмитрием Козаком или помощником президента Владиславом Сурковым? О содержании этих встреч, о самих фактах их проведения общественности ничего не известно. Консультации, которые могут привести к принципиальным для безопасности и государственности Украины последствиям, проходят в кромешной тьме.

Поступок Шевченко интересен тем, что он просто повторил на большом российском телевизионном экране то, что говорят его начальники и многие соратники в кулуарах. Что он вынес болезнь коллаборационизма из тени на свет – и теперь тот, кто тоже болен, но не хочет об этом рассказывать, вынужден с отвращением открещиваться от человека, продемонстрировавшего российским телезрителям свои язвы. Язвы, о наличии которых все хорошо знают – но стесняются говорить.

Это отвращение усиливается еще и разочарованием. Многим украинским коллаборационистам и тем, кто хочет к ним примкнуть ради сиюминутной политической выгоды и оболванивания населения, российские “братья” куда ближе по духу, чем собственные соотечественники, защищающие страну на фронте и на улицах Киева и других городов страны. Да вот только “братья” не хотят быть “братьями”, а хотят вновь стать хозяевами неразумных малороссийских холопов. Путин выдвигает Зеленскому одно условие за другим, наглядно показывая бессмысленность и лживость тезиса “нужно просто перестать стрелять”. А российские пропагандисты устроили незадачливому “слуге народа” публичную порку в эфире, заодно заставив общаться с марионеткой из Донецка.

И если бы Зеленский или Шевченко были честны с самими собой или хотя бы со своими избирателями, они сказали бы им правду. Войну прекратить можно – но жить придется на коленях. Не вставая. И это именно то, против чего протестуют настоящие украинские граждане. Граждане, которые никогда не будут “слугами”.