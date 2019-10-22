Вторник, 22 октября 2019

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров в Сочи договорились о прекращении турецкого наступления на севере Сирии. Как сообщает Би-Би-Си, стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, Путин назвал достигнутые договоренности “судьбоносными”.

Курдским формированиям отводится еще 150 часов на то, чтобы покинуть приграничные районы Сирии и отойти вглубь страны. Все курдские силы с вооружением обязаны покинуть Манбидж и Таль-Рифат.

C 12 часов 23 октября на сирийскую сторону турецко-сирийской границы вне зоны турецкой военной операции будут введены подразделения сирийской погранслужбы и российской военной полиции. После отвода курдских отрядов на 30 километров от границы Россия и Турция будут проводить совместное патрулирование на 10-километровую глубину к востоку и западу от района турецкой военной операции.

При этом будет сохранен статус-кво в нынешнем районе операции Турции глубиной 32 километра, между поселением Телль-Абьяд и городом Рас-аль-Айн.

Кроме того, Россия и Турция обязуются принять меры по предотвращению проникновения через границу потенциальных террористов и способствовать безопасному и добровольному возвращению в Сирию беженцев.

“Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность”, – заявил Путин. По его словам, российская сторона разделяет беспокойство турецкой “в связи с усилением угрозы терроризма и роста этноконфессиональных противоречий в данном районе”, при этом, по его мнению, противоречия и сепаратистские настроения в последнее время “искусственно подогревались со стороны”. Российский президент подчеркнул, что Сирия должна быть “освобождена от незаконного иностранного военного присутствия”.

Путин призвал “запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии”. “Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа”, – отметил он.

Эрдоган в свою очередь отметил, что задача турецкой операции – “ликвидация террористической организации РПК и обеспечение возвращения сирийских беженцев”. “Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности – это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении”, – заверил он

Как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, вопрос дальнейшего пребывания турецких военных в зоне проводимой ими операции “Источник мира” на переговорах в Сочи не поднимался. По его словам, Путин и Эрдоган обсуждали разные варианты решения курдской проблемы, в том числе “вариант завода на эти территории сирийских правительственных войск”.