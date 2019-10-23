Среда, 23 октября 2019

Палата представителей США приняла “акт Родченкова” – закон об уголовной ответственности за участие в международных допинговых сговорах, сообщает “Радио Свобода”.

Документ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штрафы до миллиона долларов для участников схем по воздействию на международные спортивные состязания с помощью допинга.

Принятие закона приветствовали ведущие американские спортивные организации, включая национальное антидопинговое агентство, паралимпийский и олимпийский комитеты.

Сам Григорий Родченков – информатор Всемирного антидопингового агентства, в честь которого назван закон, – заявил, что борьба с допингом в мире достигла нового уровня эффективности.

Родченков, занимавший пост главы Московской антидопинговой лаборатории, ушел в отставку в ноябре 2015 года на фоне начавшегося допингового скандала, после чего выехал из России. В мае 2016-го The New York Times опубликовала интервью бывшего чиновника, в котором он обвинил десятки российских спортсменов, в том числе 15 золотых медалистов, в употреблении допинга. Родченков сообщил, что в стране много лет действовала государственная допинговая программа. Бывший чиновник рассказал, что российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб подменяли допинг-пробы спортсменов сборной России на “чистые” образцы, взятые за несколько месяцев до олимпийских соревнований.

Показания Родченкова во многом способствовали работе комиссий Международного олимпийского комитета под руководством швейцарских юриста Самуэля Шмида и политика Дениса Освальда. На основании докладов этих комиссий МОК аннулировал результаты ряда российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи и не допустил сборную России на зимние Игры 2018 года в Пхёнчхане.

В январе 2018 года Родченков заявил в интервью журналисту Хайо Зеппельту, что Владимир Путин знал о росссийской государственной системе допинга на Олимпиаде-2014 и покрывал ее.