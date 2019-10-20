Воскресенье, 20 октября 2019

Фото: oprf.ru

В стране очень много неравенства, особенно в небольших городах, в депрессивных регионах. У людей очень мало возможностей реализовать свои права – на достойную оплату труда, на жилье, на медицинское обслуживание и так далее. И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод.

…Например, Китаем руководит Коммунистическая партия Китая… У них достаточно жесткий коммунистический режим – и при этом рыночная экономика… Там 40 лет назад половина населения были нищими. А сегодня нищими остаются всего миллионов двадцать. Они смогли решить проблему нищеты страны.