Понедельник, 21 октября 2019

В Норильске, Красноярский край, две группы СОБРа утром 20 октября окружили турбазу, где находились свидетели Иеговы, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

“Спецназовцы в масках ворвались в здание и потребовали от всех, кто там находился, сдать телефоны и планшеты. В домах некоторых верующих проведены обыски, – говорится в сообщении. – От действий правоохранителей пострадали более 50 человек. Ряд присутствующих правоохранители посадили в минивэны, в том числе с логотипом “Норникеля”, и увезли для допросов и производства обысков в их квартирах”.

Известно о как минимум 5 обысках, они продолжались в среднем по 5 часов. У иеговистов изымали Библии, компьютеры, планшеты и телефоны.

Допросы проводились в отделе СКР по Норильску по адресу Завенягина, 7. Их вели следователи, представившиеся Александром Слимкиным и Александром Гарбером. “Их опросник состоял из 25 пунктов. Следователей интересовало, не исповедуют ли их земляки “запретную” веру”, – говорится в публикации.

Источник “Тайги.Инфо” в силовых структурах подтвердил проведение облав. Другой источник сообщил, что против местного лидера общины свидетелей Иеговы возбуждено уголовное дело. Как сообщается в телеграм-канале “Экстремизм в РФ” , обыски проводились в рамках дела по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). По словам источника “Тайги.Инфо”, среди местных верующих есть учителя и врачи.