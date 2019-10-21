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Эрдоган: Мы готовы возобновить операцию “Источник мира”

Понедельник, 21 октября 2019

Турция возобновит военную операцию “Источник мира” на севере Сирии, если США не выполнят данных Анкаре обещаний. Как сообщает Anadolu, об этом на брифинге в Анкаре перед отбытием в Сочи заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По утверждению Эрдогана, с 9 октября, дня начала операции, убиты 775 “террористов”. Он признал потерю семерых солдат турецкой армии, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.

Как сообщает Associated Press, по заявлению Эрдогана, еще до 1300 курдских бойцов должны покинуть зону на сееро-востоке Сирии, которую заняли турецкие военные. По словам Эрдогана, это уже сделали 800 курдских ополченцев. Он пригрозил возобновить наступление, если курды не покинут определенную Анкарой 30-километровую “зону безопасности” до 10 вечера.

От “террористов” в сирийских районах к востоку от реки Ефврат очищена территория площадью 2200 квадратных километров, занято 160 населенных пунктов, заявил Эрдоган.

Во вторник турецкий президент должен встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. На брифинге он высоко оценил российско-турецкое взаимодействие по ситуации в Сирии. По словам Эрдогана, на встрече с Путиным будет обсуждаться вывод с территорий, подконтрольных режиму сирийского диктатора Башара Асада, бойцов курдской партии “Демократический союз” (PYD), Рабочей партии Курдистана (PKK) и Отрядов народной самообороны (YPG).

“Турция и Россия едины во мнении о необходимости борьбы со всеми видами терроризма. В будущем Сирии нет места для террористов PKK/YPG. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией удастся ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе”. – сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон не предлагал ему продлить срок приостановки операции “Источник мира”. “Подобного предложения от Макрона не поступало. К тому же, президент Франции обсуждает подобные вопросы больше с террористами, чем с Анкарой”, – сказал Эрдоган. Кроме того, он сообщил, что в ходе разговора с британским премьером Борисом Джонсоном обсуждал возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Турции, Британии, Германии и Франции. “Мы согласились с тем, что такая встреча может быть организована до или после саммита НАТО”, – турецкий лидер.

Эрдоган объявил о начале военной операции “Источник мира” на севере Сирии 9 октября, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести из региона американские войска. Ее цель – создание у турецко-сирийской границы 30-километровой “зоны безопасности”, куда Анкара рассчитывает вернуть сирийских беженцев. В ночь на 14 октября курдские лидеры заключили соглашение с сирийскими войсками, по которому войска Башара Асада вошли в два крупнейших города региона – Ракку и Манбидж. В Манбидже вскоре появилась российская военная полиция.

О 120-часовом перемирии между курдами и турецкой армией 17 октября договорились на встрече в Анкаре Эрдоган и американский вице-президент Майкл Пенс. На следующий день оно начало действовать. Пенс заверил, что если курды за пять дней выйдут из приграничной зоны, турецкая военная операция будет полностью остановлена.