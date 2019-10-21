Понедельник, 21 октября 2019

Турция возобновит военную операцию “Источник мира” на севере Сирии, если США не выполнят данных Анкаре обещаний. Как сообщает Anadolu, об этом на брифинге в Анкаре перед отбытием в Сочи заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По утверждению Эрдогана, с 9 октября, дня начала операции, убиты 775 “террористов”. Он признал потерю семерых солдат турецкой армии, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.

Как сообщает Associated Press, по заявлению Эрдогана, еще до 1300 курдских бойцов должны покинуть зону на сееро-востоке Сирии, которую заняли турецкие военные. По словам Эрдогана, это уже сделали 800 курдских ополченцев. Он пригрозил возобновить наступление, если курды не покинут определенную Анкарой 30-километровую “зону безопасности” до 10 вечера.

От “террористов” в сирийских районах к востоку от реки Ефврат очищена территория площадью 2200 квадратных километров, занято 160 населенных пунктов, заявил Эрдоган.

Во вторник турецкий президент должен встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. На брифинге он высоко оценил российско-турецкое взаимодействие по ситуации в Сирии. По словам Эрдогана, на встрече с Путиным будет обсуждаться вывод с территорий, подконтрольных режиму сирийского диктатора Башара Асада, бойцов курдской партии “Демократический союз” (PYD), Рабочей партии Курдистана (PKK) и Отрядов народной самообороны (YPG).

“Турция и Россия едины во мнении о необходимости борьбы со всеми видами терроризма. В будущем Сирии нет места для террористов PKK/YPG. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией удастся ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе”. – сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон не предлагал ему продлить срок приостановки операции “Источник мира”. “Подобного предложения от Макрона не поступало. К тому же, президент Франции обсуждает подобные вопросы больше с террористами, чем с Анкарой”, – сказал Эрдоган. Кроме того, он сообщил, что в ходе разговора с британским премьером Борисом Джонсоном обсуждал возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Турции, Британии, Германии и Франции. “Мы согласились с тем, что такая встреча может быть организована до или после саммита НАТО”, – турецкий лидер.

Эрдоган объявил о начале военной операции “Источник мира” на севере Сирии 9 октября, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести из региона американские войска. Ее цель – создание у турецко-сирийской границы 30-километровой “зоны безопасности”, куда Анкара рассчитывает вернуть сирийских беженцев. В ночь на 14 октября курдские лидеры заключили соглашение с сирийскими войсками, по которому войска Башара Асада вошли в два крупнейших города региона – Ракку и Манбидж. В Манбидже вскоре появилась российская военная полиция.

О 120-часовом перемирии между курдами и турецкой армией 17 октября договорились на встрече в Анкаре Эрдоган и американский вице-президент Майкл Пенс. На следующий день оно начало действовать. Пенс заверил, что если курды за пять дней выйдут из приграничной зоны, турецкая военная операция будет полностью остановлена.