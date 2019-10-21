Понедельник, 21 октября 2019

“Апелляционная палата верховного суда ДНР” в начале августа “приговорила” к 15 годам строгого режима украинского журналиста и писателя Станислава Асеева, который в 2017 году был похищен боевиками и обвинен в “шпионаже”. Об этом сообщило сепаратистское Донецкое агентство новостей со ссылкой на “Генпрокуратуру ДНР”.

Журналист объявлен виновным по части 3 статьи 329 (организация экстремистского сообщества), статье 329 (шпионаж), части 4 статьи 32 – статье 321 (подстрекательство к шпионажу), части 1 статьи 325 (публичные призывы к экстремизму), части 2 статьи 326 (публичные призывы к сепаратизму) “УК ДНР”. “Приговор” “вступил в законную силу”.

По версии “обвинения”, Асеев с марта 2015 года по май 2017-го “вел визуальную разведку мест дислокации подразделений Народной милиции ДНР и передавал полученные сведения посредством интернета представителям СБУ”, а также “под видом осуществления журналистской деятельности вербовал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера, которые также могли быть использованы против безопасности”.

Асеев сотрудничал с “Радио Свобода”. Президент медиакорпорации Стивен Флай назвал “приговор” “суда ДНР” достойным осуждения. “Стас – журналист, и лишь пытался повысить уровень осведомленности о ситуации на востоке Украины. Это решение является попыткой поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецке заглушить его мощный, независимый голос. Стас должен быть немедленно освобожден”, – заявил он.

Асееву 30 лет. Он автор сборника рассказов и романа “Мельхиоровый слон”. Под псевдонимом Васин писал для “Свободы” и украинских СМИ репортажи из Донецка.

Журналиста похитили в начале июня 2017 года. Мать Асеева последний раз общалась с ним 2 июня; на другой день “Свобода” не получила от журналиста ожидаемого сообщения. Последующие попытки выйти на связь с Асеевым результата не дали. Между тем в квартире журналиста были обнаружены следы обыска; компьютер пропал, а личные аккаунты оказались взломаны.

16 июля 2017-го стало известно, что Асеев “арестован по делу о шпионаже”.

28 июня 2018 года заложник объявил голодовку из-за невыносимых условий содержания. Как передавал друг журналиста, бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, Асеев находится в сыром помещении, болеет, но не получает лекарств. О проблемах со здоровьем у журналиста бывший депутат сообщал еще в марте.

18 июля появилась информация, что боевики уже некоторое время подвергают Асеева принудительному кормлению. Правозащитники приравнивают принудительное кормление к пытке.

Тогда же и стало известно, что от Асеева требуют признательных показаний на камеру, угрожая в случае отказа арестовать его мать как “сообщницу”.

На тот момент боевики начали публиковать на своих сайтах тексты якобы из дневника Асеева, из которых следует, что журналист по указаниям украинских силовиков будто бы вел разведывательную деятельность. Между тем Фирсов поместил у себя в Фейсбуке несколько фотографий подлинного дневника Асеева, который был изъят при обыске, но затем попал к бывшему депутату – как он намекнул, в результате подкупа. На странице, факсимиле которой опубликовал Фирсов, записаны стихи Асеева и краткие ремарки о впечатлениях, в том числе от похорон Моторолы (“Ничего подобного раньше не видел. Наконец вживую увидел Советский Союз”). Ни о каких разведоперациях журналист не упоминает.

В августе 2018 года по “России-24″ вышел сюжет, в котором Асеев признается в сотрудничестве с украинской разведкой.