Вторник, 22 октября 2019

В Москве силовики пришли в офис Комитета за гражданские права, сообщила “Дождю” член правления организации Юлия Перепелова.

По ее словам, вслед за полицией в офис зашла съемочная группа НТВ. Затем сотрудников выгнали из офиса.

Перепелова сообщила “МБХ-медиа”, что облава началась с того, что в офис ворвался “какой-то парень с пакетом”. “Он кричал: „Куда его передать?“. Говорил, что это что-то для (зампреда организации. – Ред.) Андрея Маякова.

Как рассказал The Insider председатель комитет, член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, он приехал со встречи и не может попасть в офис. По его словам, туда “ворвалась полиция, игнорирует слова администрации, сотрудников не пускают”. “Сейчас пытаются оказывать давление на сотрудника организации Андрея Маякова с целью заставить его признаться, что он хотел получить какую-то сумму денег, и заводить уголовное дело”, – сообщил правозащитник.

8 октябре телеканал НТВ сообщил о задержании в Москве зампреда Комитета за гражданские права Александра Махаева по подозрению в том, что он стал наводчиком при квартирной краже. Как утверждалось, преступление был совершен в квартире Маякова. “Между правозащитниками предположительно был конфликт, Махаев таким странным образом захотел отомстить”, – говорилось в сюжете.

Бабушкин отметил, что после этого случая силовики “взяли в оборот Маякова и Махаева, слушают их телефоны”. “Судя по тому, что тут НТВ и РЕН-ТВ, они хорошо подготовились, качественно организовали провокацию”, – полагает он.

В сентябре 2016 года Маяков был приговорен к шести годам общего режима по обвинению в мошенничестве. Согласно фабуле дела, в 2013-2015 годах Маяков получил несколькими траншами от гражданки Зои Масловой 670 тысяч рублей за улучшение условий содержания ее мужа в колонии и последующее досрочное освобождение его по состоянию здоровья. К моменту своего задержания в сентябре 2015-го обвиняемый не добился ни того ни другого.

Кроме того, Маякову вменили попытку получить не менее 900 тысяч рублей за прекращение дела против ранее судимого москвича Дениса Селина, котрый в августе 2015 года был задержан по делу о распространении наркотиков, однако отпущен под подписку о невыезде. 16 сентября 2015-го при получении от Селина под видом 250 тысяч рублей подготовленной оперативниками “куклы” – пачки резаной бумаги, обложенной с обеих сторон 5-тысячными купюрами, – Маякова задержали.

Адвокат подсудимого Геннадий Шило настаивал, что деньги, полученные от Масловой, его клиент в рамках своих возможностей полностью отработал. Маяков, пояснил защитник, направил от лица возглавляемой им НКО “Центр доступного правосудия” ряд обращений во ФСИН, а также инициировал депутатские запросы в тюремное ведомство.

Кроме того, указал Шило, друзья и коллеги обвиняемого возместили Масловой и Селину все потраченные ими средства с процентами, причем и Маслова, и Селин подали в суд заявления об отсутствии претензий к Маякову.

Впоследствии срок наказания Маякова был сокращен по протесту прокурора Москвы, а в июле 2018 года он вышел на свободу условно-досрочно.

Бабушкин был одним из членов СПЧ, подписавших письмо Владимиру Путину с просьбой оставить во главе совета Михаила Федотова.