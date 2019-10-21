Понедельник, 21 октября 2019

Как-то меня спросили: “Если вы президент России, какие первые законы?” Первое – это запрет изучения английского языка… Второе – ликвидировать Министерство культуры… Естественно, я бы закрыл все театры.

…У меня была возможность получить хорошее образование, и в этом смысле я не просто какой-то с базара там сумасшедший. Язык ставит мировоззрение. Если русский язык – четыре часа (в неделю в средней школе. – Ред.), английский – шесть, мы выращиваем англичанина – англичанина, поверьте мне… Думать на английском – меняется мировоззрение… Это примитивный легкий язык, я свободно на нем общаюсь… Язык – это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы.

…Театр – это альтернатива литургии. Театр, сцена, амвон, артисты и так далее – это альтернатива. Появилось же это фактически во времена Вольтера – ну, бурно расцвело. И в России это в XIX веке в основном, что, по Розанову, и подготовило русскую революцию. Театр – это подмена церкви, подмена вот этого акта служения в храме, замена храма… И потом уже неприлично не быть в театре, все в театре, в монокле и так далее… В Серебряном веке… в эту эпоху постмодернистского мощного развития… передовая часть элиты начинает утверждаться в своем убеждении в том, что они выше Бога и Сатаны.

…Конечно, я не против Исторического музея. Ну понятно – Третьяковская галерея. Но, к сожалению, и музеи сейчас пошли в ту же самую сторону – все эти инсталляции, все эти современные искусства… Говорят – надо построить много музеев, чтобы человек все время ходил и что-то обозревал. Но это же бред – ходить обозревать!

…Человек ходит шесть дней в неделю в театр, потом в музей – обозревает, потом, значит, в какую-то библиотеку – непонятно, чего он там будет делать. А еще телевизор с сериалами, еще интернет. То есть человек фактически вырывается из того социума, где он по-настоящему может быть счастливым, – в семье. Это абсолютно продуманная системная диверсия.

…В деревне надо дать гармонь, научить играть на гармони, сделать деревенский хор. Приехали, провели кастинг, создали деревенский хор, научили петь то, что пели 200 лет назад, и современное. А в Палехе вернули палехские росписи.

…В каждой школе сегодня будут делать будущих артистов. Из 140 миллионов в стране останется 40, ну а дальше России не будет.

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