Воскресенье, 20 октября 2019

В ходе стратегических командно-штабных учений “Гром-2019″, финальным этапом которых руководил Владимир Путин, произошел сбой, сообщают “Ведомости” со ссылкой на двух человек, близких к Минобороны.

17 октября с атомного подводного крейсера К-44 “Рязань” был совершен пуск лишь одной межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не двух, как планировалось. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки.

По словам одного из собеседников газеты, причиной сбоя мог быть отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Выяснять причины будет спецкомиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, в состав 25-й дивизии подлодок которого входит К-44.

Между тем в Минобороны заявили, что пуск второй ракеты отменили специально. “”Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки “Рязань”, полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ “Гром”, – заявляют в ведомстве.

Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на субмаринах проекта проекта 667БДР “Кальмар”. “Рязань” – последняя подлодка этого типа на боевом дежурстве. Как пояснил источник, близкий к главному штабу ВМФ, пуски Р-29Р в ходе учений были необходимы для продления их ресурса. Ракеты находятся на вооружении более 40 лет.

Целью учений “Гром-2019″ была проверка слаженности действий в применении стратегических ядерных сил. К ним привлекли 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических бомбардировщиков, до 15 надводных кораблей и 5 подлодок. За три дня были проведены 16 пусков баллистических и крылатых ракет.