Воскресенье, 20 октября 2019

Прокурор Дарина Калилинина в прениях в Октябрьском райсуде Томска попросила приговорить к семи годам общего режима местного свидетеля Иеговы Сергея Климова, сообщает “Тайга.инфо” со ссылкой на адвоката политзека Артура Леонтьева.

Кроме того, прокурор попросила запретить Климову заниматься образовательной деятельностью и публиковать что-либо в интернете в течение восьми лет после освобождения, а также обязать его отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и не выходить из дома по ночам в течение полутора лет после него.

Климова обвиняют по части 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации). Ему грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело с 4 июля рассматривает судья Дмитрий Борисов.

По версии обвинения, Климов “был фактическим руководителем” местной организации “Северная, Томск”, входившей в состав запрещенного Верховным судом и затем ликвидированного Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. Как утверждается, он собирал верующих в доме одного из членов общины и проводил там службы.

Обвинение строится на показаниях секретного свидетеля. По его утверждению, он посещал встречи свидетелей Иеговы на протяжении последних 5 лет. На суде он отказался отвечать на большинство вопросов защиты. В ходатайстве о его рассекречивании защите было отказано. Судья удовлетворил ходатайство адвоката Ленонтьева о вызове свидетеля по известному защите имени, но тот не пришел на заседание, а обеспечить принудительный привод судья отказался.

По утверждению адвоката Климова, его подзащитный не состоял среди учредителей юрлиц свидетелей Иеговы, а встречи обвиняемого с другими верующими носили частный характер. “Климов готов претерпеть любой приговор. Он понимает, что реальный срок вполне возможен, учитывая, что он уже больше года под стражей. Но он готов последовательно отстаивать позицию во всех судах, потому что понимает, что он будет реабилитирован”, – заявлял защитник.

Климова задержали 3 июня 2018 года в Томске в ходе массовых облав на иеговистов, в ходе которых были схвачены десятки людей, в том числе 83-летняя женщина, несовершеннолетний и некий информатор силовиков, который изображал интерес к Библии и провоцировал верующих на разговоры о религии. 5 июня суд отправил иегоиста под арест. С тех пор его держат в СИЗО-1 в Томске.

Уголовное дело, по которому привлечен Климов, возбудили 31 мая 2018 года. До этого с конца октября 2017 года по начало мая 2018-го ЦПЭ с санкции Томского облсуда вел слежку за Климовым и его знакомыми, проводилась негласная аудиозапись их разговоров. Расследованием дела занималось управление СКР по Томской области.

49-летний Климов – уроженец села Матышево Волгограской области, по профессии автокрановщик и автомеханик. Ранее был индивидуальным предпринимателем. В 1989 году женился, в том же году у них с женой Юлией родилась дочь.

Юлия Климова вместе с другими женами арестованных иеговистов в июне прошлого года подписала открытое письмо Совету по правам человека при президенте. 21 июня того же года СПЧ обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность преследования свидетелей Иеговы.

Жалобу Климова уже принял Европейский суд по правам человека.