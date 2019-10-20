Воскресенье, 20 октября 2019

Чешские правоохранительные органы в прошлом году выявили и ликвидировали хакерскую сеть, созданную ФСБ. Как сообщает iDNES.cz, об этом заявил на конференции по безопасности в Палате депутатов чешского парламента директор Службы безопасности и информации (BIS) Чехии Михаил Коуделка.

Как утверждается, группа готовила кибератаки против целей в Чехии и других европейских странах. По словам Коуделка, сеть была ликвидирована благодаря работе Национального центрального офиса по борьбе с организованной преступностью (NCOZ). Он уточнил, что чешская сеть была частью “другой цепочки, которую россияне использовали и готовили к использованию в других европейских странах”.

Как рассказал директор BIS, агентурная сеть была создана “людьми, связанными с российскими спецслужбами”, а также финансировалась “Россией и российским посольством”.

“Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью”, – заявили в посольстве России в Праге.

В NCOZ подвердили, что занимаются этим делом и сотрудничают по нему с контрразведкой. Информация об этом случае может быть включена в отчет BIS за 2018 год.

В марте чешский еженедельник Respekt сообщил, что чешские силовики в начале 2018 года пресекли деятельность российского центра кибератак. Как утверждалось, российские спецслужбы создали и использовали для кибератак две компьютерные фирмы в Праге. Их прикрытием была продажа компьютерного оборудования и программного обеспечения. В ходе операции были задержаны как несколько российских граждан, так и граждане Чехии – выходцы из России.