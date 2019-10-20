Воскресенье, 20 октября 2019

Владимир Путин уволил Михаила Федотова с поста председателя Совета по правам человека и назначил на это место секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Соответствующие указы президента опубликованы на сайте Кремля.

59-летний Фадеев является секретарем Общественной палаты с июня 2017 года. В 2016-2018 годах вел воскресный выпуск новостной программы “Время” на Первом канале. Входит в центральный штаб ОНФ и высший совет “Единой Росссии”.

В указе об увольнении Федотова говорится, что его освобождают от должности “в связи с достижением им возраста 70 лет”. Он возглавлял СПЧ с 2010 года.

Политолог Екатерина Шульман опубликовала в Фейсбуке фотографию другого указа Путина – об изменении состава СПЧ. Согласно этому указу, из состава совета исключаются Шульман, глава “Агоры” Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организации “Восход” Евгений Бобров. Одновременно в совет введены исполнительный директор МИА “Россия сегодня”, бывший главный редактор РИА “Новости – Украина” Кирилл Вышинский, освобожденный в ходе обмена заключенными с Киевом, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Кроме того, заявление о выходе из СПЧ написала судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. “Прежнего совета нет… Если это называется Советом по правам человека, а решать будет какие-то другие задачи, то на это, как говорят, я не подписывалась”, – сказала она.

Неофициальная информация о будущем увольнении Федотова