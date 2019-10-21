Понедельник, 21 октября 2019

Иногда процесс покупки дешевых авиабилетов затягивается на долгое время. Чтобы упростить процедуру покупки и найти самое выгодное предложение, Tickets.kz в Казахстане предлагает воспользоваться несколькими советами, выбирая авиакомпанию и билет на конкретный рейс:

Цена на авиабилет может сильно отличаться, в зависимости от того, где он был куплен. К поискам нужно отнестись с особой внимательностью. Существует несколько сайтов, занимающейся продажей билетов на самолеты, перед покупкой рекомендуется сравнить цены на каждом из них. На некоторых из них, человек может столкнуться с ограничениями, например, приобрести билеты могут жители лишь конкретного региона.

В настоящее время работает множество не дорогих авиакомпаний. Следует узнать в каждой из них, есть ли рейсы в желаемом направлении. Информацию, размещённую на их официальных сайтах, следует изучить с особой внимательностью.

Практически у каждой авиакомпании есть своя система скидок на билеты. Можно встретить акцию, покупая билет на международный перелёт, человек получает скидку на последующие внутренние перелеты. Тем, кто летает очень часто, такое предложение может оказаться очень выгодным.

Людям, которые очень часто летают в разных направлениях, можно сразу купить несколько авиабилетов. В некоторых случаях, это позволит сэкономить крупную сумму денег. Следует обратить внимание на то, что иногда выгодно брать билеты туда и обратно, а иногда лучше брать только в одном направлении.

Выгодно летать в популярные туристические направления, в те моменты, когда нет большого потока туристов.

Тем людям, которые в силу различных мероприятий, сдают купленные авиабилеты, рекомендуется перед их покупкой ознакомиться с информацией о возможности переноса бронирования или сдачи билета, с компенсацией его стоимости.

Власти некоторых стран, для посещения, могут потребовать обязательного наличия обратных авиабилетов. Проблемой это может быть для тех туристов, которые обратно хотели вернуться другим видом транспорта.

Люди, которые придерживаются определённого питания, обязательно должны сообщить об этом сотруднику авиакомпании в момент покупки билета и посадки на рейс.

При опоздании на рейс по причине опоздания или какой-либо другой, можно попробовать договориться с авиакомпанией о возможности обмена билета на безвозмездной основе или с небольшой доплатой. Каким будет окончательное решение, зависит от авиакомпании и оно будет индивидуальным для каждого человека.

Перед обратным перелетом нужно поинтересоваться у авиакомпании, необходимо ли подтвердить билет, за несколько дней до вылета. Делать это нужно для того, что некоторые авиакомпании работают по не совсем честному принципу. Они продают билетов больше, чем у них на самом деле имеется, надеясь на то, что на регистрацию придут не все люди. Когда людей приходит больше, чем есть мест в самолете, то они сталкиваются с проблемой нехватки мест. Для этого и нужно предварительное подтверждение билета. Тем людям, которым не хватило места на самолете, авиакомпания оплачивает питание и проживание в гостинице, если время ожидания следующего рейса будет очень долгим. Тем, кто никуда не спешит, можно просто отказаться от своего билета и получить денежную компенсацию.

Акции и бонусы для постоянных клиентов

Авиакомпания уважает своих постоянных клиентов и старается всяческими способами поощрить их. Им начисляются бонусы, ими потом можно оплатить билет на самолёт и другие услуги. Авиакомпания делает такие выгодные предложения своим клиентам для того, чтобы в следующий раз они снова воспользовались услугами именно этой компании.

Некоторые пассажиры даже не используют свои бонусные балы, так как даже при их наличии, в другой авиакомпании купить билет будет дешевле. Перед тем как вестись на уловки авиакомпании, нужно ознакомиться и с другими имеющимися предложениями. Тем пассажирам, которые пользуются бонусными предложениями, рекомендуется забронировать билеты заранее, так как в самолете может быть ограниченное число бонусных мест. Бронирование и подтверждение билетов помогут избежать возможных проблем, которые возникают в процессе посадки на рейс.