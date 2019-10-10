Четверг, 10 октября 2019

Прокурор в судебных прениях в Южном окружном военном суде попросил приговорить к срокам до 20 с половиной лет колонии шестерых фигурантов ялтинско-алуштинского дела “Хизб ут-тахрир”, сообщает “Крымская солидарность”.

Самый большой срок – 20 с половиной лет – прокурор просит назначить Инверу Бекирову, 20 лет лишения свободы – Муслиму Алиеву, 15 лет лишения свободы – Эмир-Усеину Куку, такой же срок – Вадиму Сируку, 14 с половиной лет – Рефату Алимову, 13 с половиной лет – Арсену Джеппарову.

Большинству фигурантов инкриминированы часть 1 статьи 30 – статья 278 российского УК (приготовление к захвату власти) и часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации). Алиеву и Бекирову наряду с первым обвинением вменена часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации).

Повторный суд по делу начался 4 апреля. Его рассматривает коллегия судей в составе Романа Сапрунова (председательствующий), Дмитрия Меркулова и Романа Подольского. На первом заседании по существу дела после оглашения обвинительного заключения все политзеки, как и на первом разбирательстве, заявили, что вину не признают. В процессе работают сразу три прокурора: Евгений Колпаков, Константин Фирсов и Заурбек Савоев.

Слушания по существу в рамках первого процесса продолжались с февраля прошлого года. Однако 21 августа, после более чем полугода разбирательства, коллегия СКОВСа под председательством Николая Васильчука вернула дело в прокуратуру, потребовав ужесточить обвинение Бекирову. Cудьи заявили о необходимости переквалифицировать политзеку обвинение с части 2 статьи 205.5 на часть 1.

48-летний Алиев – тракторист из села Верхняя Кутузовка (Юкары-Шума) в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное (Кёрбекюль). 56-летний Бекиров – школьный сторож из поселка Краснокаменка (Кызылташ) в черте Большой Ялты. 43-летний Куку – известный правозащитник из Симеиза, Большая Ялта. 30-летний Вадим Сирук – торговец цветами из Ялты, этнический украинец. 28-летний Рефат Алимов – торговый представитель из Краснокаменки, племянник Бекирова. 28-летний Арсен Джеппаров – земляк Бекирова и Алимова, рабочий-строитель.

Алиев, Бекиров, Куку и Сирук находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров – с 18 апреля 2016-го. Согласно фабуле дела, в неустановленное время не позже 18 сентября 2015 года фигуранты вступили в “Хизб ут-тахрир”, задачей которой названо создание всемирного исламского халифата. Территория “республики Крым”, заявляется в материалах, рассматривалась обвиняемыми как отдельный регион халифата – Крымский вилаят.

Своих целей, как утверждается, фигуранты пытались добиться “путем воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовки сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество”. Это якобы должно было внушить мусульманам “тенденциозное мышление при оценке событий, происходящих в Российской Федерации” и подготовить их к некоей “антиконституционной деятельности”.

В деле упоминается также “план совместных действий”, который якобы разработала ячейка. Что именно имеется в виду, не пояснялось.

Собственно о терроризме в деле речи не идет. Фактически ФСБ переписала постановление о запрете “Хизб ут-тахрир”, изданное Верховным судом России в 2003 году. В этом постановлении теракты также не упоминались.

Одним из эпизодов дела является создание шариатского суда. Как утверждается, Алиев был в нем кадием (главным судьей), а Сирук и Бекиров – рядовыми судьями. Следователем шариатского суда назван Куку, а обвинителем – ялтинец Бахтияр Топузов. При этом Топузов фигурантом дела не является. Как и еще несколько крымских мусульман, в феврале 2016 года он был задержан вместе с Алиевым, Бекировым, Сируком и Куку, однако в тот же день освобожден. После этого крымчанин покинул полуостров.

Какие функции в шариатском суде приписываются Алимову и Джеппарову, не уточнялось.

В первом процессе по делу один из свидетелей обвинения заявлял, что шариатский суд вынес такфир (вынести такфир значит объявить неверным) Эмирали Аблаеву – муфтию Крыма, ныне не признаваемому джамаатами в качестве такового, – за сотрудничество с российскими оккупантами и предательство интересов мусульман.

“Так мы коллеги!” – издевался над Алиевым председательствующий Васильчук.

В прошлом году Куку 23 дня, с 26 июня по 18 июля, держал в СИЗО голодовку за освобождение всех украинских политзаключенных и прекращение репрессий в Крыму. В крымскотатарском обществе акция вызвала значительный резонанс. На ФБ-странице “Крымской солидарности” и иных ресурсах была опубликована масса видеообращений в поддержку политзека. Последнюю неделю голодовки земляки убеждали Куку прекратить акцию.

Против 22-летней Гульсум Алиевой – дочери Алиева, которая после ареста отца стала активисткой “Крымской солидарности”, – СКР 10 августа 2018-го возбудил дело об экстремизме за репост демотиватора. В январе нынешнего года дело было закрыто в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды). Сама Алиева ранее выехала из Крыма.

Прокурор потребовал приговорить к срокам от 13 с половиной до 20 с половиной лет шестерых фигурантов ялтинско-алуштинского дела "Хизб ут-тахрир". https://t.co/y6suBpPpOX pic.twitter.com/w2qTkAqTME

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 11, 2019