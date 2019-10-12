Суббота, 12 октября 2019

Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

В Москве состоялась акция “Конституция на Красной площади” в поддержку политзаключенного Константина Котова. Как сообщает корреспондент “Граней”, несколько десятков человек прошли по Красной площади с Конституцией в руках; полиция не стала никого задерживать.

В воскресенье одиночные пикеты в поддержку Котова проводились в нескольких точках, в том числе у офиса ФСБ на Лубянке, у главного здания МГУ, на Бульварном кольце, Китай-городе и на Манежной площади. К пикетчикам подходили провокаторы из движения SERB, два человека были задержаны.

В понедельник Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Котову. Он осужден к 4 годам общего режима по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов.

На Красной площади за Котова

Пикетчица и сербовец Гоша Тарасевич у памятника маршалу Жукову

Фото Юрия Тимофеева