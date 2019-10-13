Воскресенье, 13 октября 2019

По “московскому делу” задержаны Владимир Емельянов, Максим Мартинцов, Егор Лесных и Андрей Баршай, сообщается на сайте СКР.

Всем четверым вменяют часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет). “27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой”, – заявляют в СКР. По утверждению следствия, Баршай напал на росгвардейца, “толкнув его с разбега в спину”. Емельянов, заявляют в СКР, “силой удерживал” росгвардейца и “мешал выполнению служебных обязанностей”. Все четверо задержаны в качестве подозреваемых, в ближайшее время им планируют предъявить обвинения. Еще два фигуранта, по версии СКР, “узнав о проведении следственных действий”, скрылись – их имена в ведомстве не называют.

Видео, опубликованное СКР:

Утром у 20-летнего Емельянова, 27-летнего Мартинцова, 34-летнего Лесных и Баршая прошли обыски. Кроме того, следственные действия проходили у активиста проекта “Декоммунизация” Дэнни Кулинича. Его доставили на допрос в СКР, после чего отпустили, он находится в статусе свидетеля.

После московской акции 27 июля РЕН-ТВ выпустило сюжет, в котором Кулинича называли ее “организатором”. “Этот парень в белой рубашке весь день шел во главе колонны, раздавал команды и, очень похоже, сам их получал, постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне. На вопрос сотрудников телеканала, не организатор ли он, молодой человек ответил отрицательно”, – говорилось в сюжете.

По “московскому делу” осуждены уже семь человек. Шестеро из них приговорены к реальным срокам, один – актер Павел Устинов – к условному. Еще шестеро участников летних московских акций протеста находятся под следствием, против шестерых человек дела прекращены.