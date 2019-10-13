Воскресенье, 13 октября 2019

Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам из Каталонии, участвовавшим в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Девять осужденных приговорены к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. К самому длительному сроку заключения приговорен бывший вице-президент Каталонии Уриол Жункерас, он признан виновным в подстрекательстве к мятежу и неправомерном использовании государственных средств. Прокуратура запрашивала для него 25-летний тюремный срок. Бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, экс-представитель регионального правительства Жорди Туру и бывший министр труда Долорс Басса получили по 12 лет тюрьмы. Экс-спикер каталонского парламента Карме Форкаделл приговорен к 11 годам тюрьмы, бывший министр внутренних дел автономии Хоаким Форн и бывший депутат Хосеп Рулл – к 10 с половиной годам. Двое активистов сепаратистского движения, Кьюксарт и Жорди Санчес, получили по 9 лет тюрьмы. Всех девятерых осужденных к реальным срокам суд оправдал по более тяжкому обвинению в мятеже.

Еще трое обвиняемых приговорены к штрафам по обвинению в неподчинении властям.

Семеро судей рассматривали дело четыре месяца. В слушаниях участвовали 422 свидетеля.

Cемь привлеченных по делу, включая экс-президента региона Карлеса Пучдемона, находятся в эмиграции. Пучдемон осудил приговор. “Сто лет тюрьмы в общей сложности. Это кошмар. Сейчас мы как никогда рядом с ними и их семьями. Надо реагировать. За будущее наших детей. За демократию. За Европу. За Каталонию”, – < написал он в твиттере.

Референдум о независимости Каталонии парламент региона назначил в сентябре 2017 года. Голосование состоялось 1 октября вопреки противодействию Мадрида. Испанские силовики штурмовали участки и выносили оттуда урны. Голосовавших и собравшихся у участков задерживали и били, а в ряде случаев обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека. Региональная полиция голосованию не препятствовала.

Как сообщал Пучдемон, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов избирателей при явке 42 процента.

27 октября 2017-го парламент Каталонии принял декларацию независимости. В тот же день испанские власти распустили региональные парламент и Женералитат (правительство).

30 октября генпрокурор Испании объявил, что инициирует уголовное преследование каталонских лидеров. В тот же день Пучдемон эмигрировал; так же поступил еще ряд политиков региона. Остальные в начале ноября были арестованы.

С тех пор Пучдемона и его соратников задерживали в разных европейских странах, но всякий раз быстро освобождали.