Воскресенье, 13 октября 2019

Судья Мосгорсуда Нина Шарапова отклонила апелляционную жалобу защиты на приговор оппозиционному активисту Константину Котову, осужденному к 4 годам общего режима по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах (статья 212.1 УК). Об этом сообщает “Медиазона”.

Слушатели, покидая зал суда, кричали: “Свободу Котову!” и “Долой путинское кривосудие”.

Реакция на завершение процедуры проштамповки приговора Константину Котову. https://t.co/R9y7Aq4aSiВидео https://t.co/rV2c6GcvLD pic.twitter.com/kkapSGEZzA

— Грани.Ру (@GraniTweet) 14 октября 2019 г.

Котов участвовал в заседании по видеосвязи. Его защищали 12 адвокатов. Они ссылались на то, что Тверской районный суд не исследовал доказательства защиты, приговор Котову нарушает постановление Конституционного суда по делу Ильдара Дадина – действия Котова не повлекли нарушения общественного порядка. Как подчеркнула адвокат Анастасия Саморукова, обвинение “не понимает разницу между формальным и материальным составом преступления”.

Котов в прениях заявил о своей невиновности, подчеркнув, что был осужден “лишь за участие в мирных протестных акциях”. Он отметил, что не мог создать угрозу конституционному строю, так как выходил на акции в защиту Конституции, за соблюдение своих конституционных прав, прав Азата Мифтахова, фигурантов дела “Сети” и “Нового величия”.

“Незаконное преследование фигурантов так называемого “московского дела” объединило общество, – подчеркнул политзек в последнем слове. По его мнению, обществу удалось отстоять часть фигурантов, но не всех. “Тираны не вечны, придет время строить свободную прекрасную Россию”, – завершил он свое выступление.

Трансляция суда над Котовым. Фото: Грани.Ру

По ходатайству прокурора суд исследовал ряд документов, которые не были изучены в суде первой инстанции. К делу также по ходатайству защиты были приобщены письмо священников РПЦ в поддержку Котова, письмо членов избиркомов генпрокурору Юрию Чайке в защиту Котова, петиция в его поддержку, которую подписали 100 тысяч человек.

Судья отказала защите в ходатайствах о вызове в суд свидетелей-силовиков, об исследовании протокола задержания Котова у здания ФСБ на Лубянке 13 мая, а также видео с акции. Она согласилась допросить единственную свидетельницу защиты – журналистку “Радио Свобода” Алину Пинчук, которая видела, как Котова задерживали 10 августа. Пинчук рассказала, что Котов “ничего не делал, медленно двигался по площади, к нему подбежали полицейские и начали задерживать”.

В суд пришла большая группа поддержки. В качестве слушателей на заседании присутствовали лидер движения “За права человека” Лев Пономарев, представительница посольства Швеции, фигурантка дела “Нового величия” Анна Павликова, Ильдар Дадин – первый в России человек, осужденный по статье 212.1. Мать Павликовой в перерыве подтвердила журналистам, что ее дочь и Котов подали заявление о браке.

У Мосгорсуда прошли одиночные пикеты в поддержку Котова. В частности, с плакатом “Богородица, Котова защити” у суда встал бывший фигурант “московского дела” Алексей Миняйло.

Алексей Миняйло. Фото: Грани.Ру

Приговор Котову вынес 5 сентября судья Тверского райсуда Москвы Станислав Минин. Он рассмотрел дело всего за два дня и при этом отказался допрашивать большинство свидетелей защиты и исследовать видеозаписи с акций, во время которых активиста задерживали.

“Расследование” дела было проведено за три дня: 12 августа Котов стал подозреваемым, 15-го числа ему предъявили окончательное обвинение. По просьбе СКР суд дал адвокату только 72 часа на ознакомление с тремя томами дела.

Первые четыре события, по факту которых сфабриковали дело, – это задержание Котова на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова у главного здания вуза 2 марта (за эту акцию Котов был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга), задержание на шествии после схода “В защиту нового поколения” у здания ФСБ 13 мая в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 – организация публичной акции без подачи уведомления). Наконец, эпизод, ставший поводом для открытия дела, – задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы.

"Преступления" Константина Котова

Котов стал вторым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК после Дадина. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам общего режима, Мосгорсуд в дальнейшем сократил этот срок до двух с половиной лет общего режима. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд отправил дело Дадина на пересмотр, Конституционный суд признал его невиновным.

34-летний Котов – ведущий программист в компании DSSL, занимающейся разработкой систем видеонаблюдения. Среди прочих акций, в которых он участвовал – пикеты за обмен украинских политзеков на российских заключенных в украинских тюрьмах.

Статья 212.1 была введена в УК в 2014 году. Дело по ней может быть возбуждено при наличии трех правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение полугода.

В решении по делу Дадина КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы, однако требование КС так и не было выполнено.

В 2019 году по статье 212.1 было открыло два новых дела: в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова и активиста “антимусорного” протеста, жителя Архангельской области Андрея Боровикова. 27 сентября Боровиков был приговорен к 400 часам обязательных работ.