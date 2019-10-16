Среда, 16 октября 2019

Выполнение политического блока минских соглашений возможно после роспуска “ЛНР” и “ДНР” – о таком требовании украинской стороны на прошедших во вторник переговорах в Минске написала в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Среди других требований, названных Олифер для выполнения политической части минских договоренностей, – полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил в Донбассе вдоль всей линии соприкосновения, восстановление контроля Киева над неподконтрольным ему участком российско-украинской границы, обеспечение работы на удерживаемых боевиками территориях ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей.

В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона подняла вопрос об отказе от использования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российского рубля.

Как заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле пока не понимают, означают ли требования Киева, что украинская сторона отказывается от обязательств по минским договоренностям. “Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные – и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей – пока непонятно”, – сказал чиновник. Он напомнил, что минские соглашения были согласованы с представителями так называемых “ДНР и “ЛНР”, и “финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик”.

2 октября украинская сторона на переговорах контактной группы в Минске дала согласие на так называемую “формулу Штайнмайера”. Она предусматривает, что Украина предоставит особый статус оккупированным районам Донбасса, после того как там пройдут выборы, признанные ОБСЕ. После этого на Украине начались протесты против уступок в процессе мирного урегулирования.