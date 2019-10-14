Понедельник, 14 октября 2019

В нескольких десятках городов силовики проводят обыски у сторонников Алексея Навального, в его штабах, у сотрудников штабов и связанных с ними людей. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Обыски проводятся по делу об “отмывании денег” в Фонде борьбы с коррупцией.

В СКР заявляют, что обыски проходят в 30 регионах – “в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК”. Следственные действия, в частности, проходят или проводились в Фонде борьбы с коррупцией в Москве, Ставрополе, Барнауле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Архангельске, Белгороде, Уфе, Самаре, Саратове, Тамбове, Твери, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Бийске (Алтайский край), Ижевске, Мурманске. Силовики пришли в штабы Навального в Тамбове, Уфе, Барнауле, Владивостоке и Белгороде.

В московском офисе ФБК силовики перед обыском заклеили камеры видеонаблюдения. Туда не допускают адвокатов, сообщает глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Офис ФБК сейчас pic.twitter.com/jwNx1gM4Js

— Danya Kholodny (@DanyaKholodny) 15 октября 2019 г.

Позже силовики пришли с обыском в студию “Навальный LIVE”, вскрыв входную дверь. Студия находится на одном этаже с офисом ФБК.

Ряд сотрудников ФБК, добавляют в СКР, вызван на допросы. Бывшего главу предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского задержали в офисном центре, где находится ФБК, перед обыском. Позже его отпустили: оппозиционера держали в газели без номеров сотрудники 2-го оперативного полка полиции.

В Ростове обыск проводился у фигурантки дела о “нежелательной организации” (статья 284.1 УК), бывшего координатора краснодарского отделения “Открытой России” Яны Антоновой. В Екатеринбурге силовики проводят обыски у работников и волонтеров штаба Навального – Полины Грейсман и ее молодого человека Алексея Бусыгина, у политолога Федора Крашенинникова. На допрос везут сотрудницу штаба Викторию Райх, в СКР после обыска также вызвали жену бывшего координатора штаба Виктора Бармина Марию Столбенко, с допроса она вышла в качестве свидетеля по “делу ФБК”. У самого Бармина тоже прошел обыск. В Казани обыск предположительно проходит у руководителя Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева, сотрудничающего с местным штабом Навального. В Новокузнецке силовики проводят обыск у бывшего координатора штаба Навального в Кемеровской области Антона Волошина.

Как сообщает 7×7, в Смоленске обыск прошел у главного редактора сайта Keytown.me Алексея Волкова. Этот сайт публиковал новости о местном штабе Навального. Во время обыска в квартире журналиста находились жена и двое несовершеннолетних детей, младшему из которых четыре месяца. Жене Волкова угрожали “увезти детей вместе с отцом”, если она не даст подписку о неразглашении, и предлагали “не делать хуже своим детям”. Сотрудники СКР изъяли два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск и все банковские карты, включая ту, на которую приходит детское пособие. После обыска Волкова в течение часа допрашивал следователь по особо важным делам управления СКР по Смоленской области.

Во Владимире обыск прошел в редакции издания “Довод”. Там изъяли ноутбук и моноблок, а у главного редактора “Довода” Кирилла Ишутина изъяли моноблок и телефон. Журналистов издания допросили как свидетелей по делу об “отмывании денег”.

В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проводились 12 сентября. Тогда масштабная силовая операция затронула 43 города.

Дело по части 4 статьи 174 УК (финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем) было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции в Москве. По версии СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го сотрудники ФБК “получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем”, внесли их через банкоматы на счета и перевели фонду. В первом сообщении СКР речь шла о сумме 1 миллиард рублей; в постановлениях об обыске фигурирует сумма 75,6 миллиона рублей.