Среда, 16 октября 2019

Во время визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к соблюдению договоренностей с Украиной, заявил, что стремление к миру “есть у всех сторон”. Обстрелы украинских позиций при этом не прекращались, люди гибли, в Москве члены Совета Федерации пугали украинцев вечной войной, а главарь “Донецкой народной республики” Денис Пушилин вообще призвал к демонтажу Украинского государства, невольно выдав подлинные планы Кремля.

Но Зеленский продолжает верить в миролюбие “всех сторон”. И в необходимость своей встречи с Владимиром Путиным, целесообразность которой он не может объяснить. Он говорит о нужности этой встречи буквально с первого дня своего избрания на пост президента, он объясняет необходимостью ее добиться выполнение путинских условий – в том числе подписание формулы Штайнмайера украинской делегацией на переговорах в Минске. Во время многочасовой встречи с журналистами Зеленский не скрывал, что хотел бы двусторонней встречи с Путиным, даже и без нормандского формата – но все против.

Это желание увидеться и “порешать вопросы” не имеет под собой никакой рациональной основы – потому что Зеленский не может не замечать, как Путин использует его желание встретиться, как ставит условие за условием, как сознательно провоцирует дестабилизацию в Украине, нарастание протестов, ослабление позиций власти и ее возможный крах. Как продолжает “проявлять миролюбие”, обстреливая и убивая.

Это просто вера. Вера в Путина. Вера в то, что если ему сказать о “плохих боярах” и пообещать больше не обижать, все сразу прекратится. И война, и обстрелы, и убийства. Обычная вера маленького человека в доброго царя. Вера, которой больны миллионы россиян. Вера, которой больны миллионы соотечественников Владимира Зеленского. Вера, которой болен сам Владимир Зеленский – потому что можно избрать маленького человека президентом, но никакая народная поддержка не сделает его большим. Для большого президента нужны большие люди. Люди, которые не верят в царей.

Но в этой вере есть и рациональное зерно. Зеленский не может перестать верить в свою встречу с Путиным, потому что стал президентом с обещаниями прекратить войну. С объяснениями, что лучший способ ее прекращения – “просто перестать стрелять”. С уверенностью, что война за свободу и независимость страны, которую он считает своей родиной, происходит не потому, что эту свободу защищают, а потому, что на войне обогащаются.

Если он скажет – самому себе и гражданам – простую правду о том, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что в продолжении войны был виновен вовсе не Порошенко, что “перестать стрелять” можно только с украинской стороны и тогда погибнет еще больше украинцев, – то получится, что он с самого начала лгал. Лгал самому себе. Лгал соотечественникам – всем, кто, может быть, наивно верил и надеялся. Лгал всем, кто еще продолжает верить в Путина.

Человек вряд ли может жить с грузом такой ответственности за собственную ложь – тем более человек, который никогда не был политиком. Тем более маленький человек, который из-за нелепого совпадения обстоятельств и расчетов стал во главе большого истекающего кровью государства.

Поэтому Владимир Зеленский будет продолжать верить. И надеяться на встречу с Путиным.