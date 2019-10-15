Вторник, 15 октября 2019

Судья Центрального райсуда Сочи Николай Шевелев арестовал свидетелей Иеговы Николая Кузичкина и Вячеслава Попова. О решении, вынесенном 11 октября, сообщает сайт “Свидетели Иеговы в России”.

Поддержать арестованных в суд пришли десятки их друзей.

68-летний Кузичкин – самый пожилой из 40 свидетелей Иеговы, о которых известно, что они арестованы. Попову 45 лет. Верующим вменяют часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит от 6 до 10 лет колонии.

Кузичкин и Попов были задержаны 10 октября в ходе облав на иеговистов, которые проводились в Сочи. Вооруженные силовики в масках, иногда с собаками, провели обыски в 19 домах – в самом Сочи, его микрорайонах Адлер и Дагомыс, пгт Красная Поляна, селах Веселое и Черешня. Они изымали электронные устройства, книги о Библии.

Насколько можно судить, дело Кузичкина и Попова – первый случай преследования иеговистов в Краснодарском крае.