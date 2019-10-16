Среда, 16 октября 2019

ЕС и Британия заключили новое соглашение о выходе королевства из Евросоюза, сообщил в твиттере британский премьер-министр Борис Джонсон.

“У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль”, – написал он.

“Где есть воля – там есть сделка – мы достигли ее!” – написал в твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он назвал новое соглашение “честным и сбалансированным”. Юнкер опубликовал письмо, в котором информирует председателя Евросовета Дональда Туска об одобрении договора обеими сторонами.

Как уточняет Би-Би-Си, договор должен быть утвержден на саммите ЕС 17-18 октября, затем на экстренном заседании в субботу его должна рассмотреть британская Палата общин. Большинство в ней составляют противники Джонсона.

В начале года парламент трижды отказался ратифицировать соглашение с ЕС о Brexit, достигнутое правительством Терезы Мэй, из-за наличия в нем положения об “ирландском бэкстопе”, гарантирующего отсутствие границы Соединенного Королевства с Ирландией.

В Демократической юнионистской партии Северной Ирландии уже заявили, что не готовы поддержать новое соглашение, поскольку разногласия по вопросу о границе все еще сохраняются.

В начале октября Джонсон предложил ЕС создать на территории острова Ирландия таможенный режим; ранее он заявил, что это – последнее предложение, в случае отклонения которого Британия выйдет из Евросоюза 31 октября без соглашения.