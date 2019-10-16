Среда, 16 октября 2019

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о непризнании компетенции международной комиссии по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах международного характера. Карточка документа появилась в базе законопроектов Госдумы.

Предлагается отозвать заявление СССР 1989 года о признании комиссии, созданной в соответствии с I дополнительным протоколом к Четвертой женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Протокол был принят в 1977 году, фактически комиссия начала работу в 1991-м.

В пояснительной записке к законпроекту говорится, что комиссия с 1991 года якобы не выполняет свои функции, в ее составе нет российского представителя, и при этом Россия платит в ее бюджет ежегодный взнос.

“Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают”, – отмечается в записке. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

“Поскольку заявление о компетенции комиссии сделано СССР в форме постановления Верховного совета СССР, то и его отзыв

должен быть осуществлен в форме федерального закона”, – поясняется в документе.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что комитет в приоритетном порядке рассмотрит и поддержит законопроект. “Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене”, – сказал он. По мнению Слуцкого, “было бы полезным провести ревизию подписанных российской стороной международных соглашений и договоров с точки зрения соответствия внешнеполитической линии РФ в нынешней очень непростой ситуации в мире”.

Четвертая Женевская конвенция была принята в августе 1949 года и вступила в силу в октябре 1950 года. В 1993 году Совбез ООН включил ее в состав обычных норм международного права, сделав обязательной для всех стран, вовлеченных в военные конфликты.