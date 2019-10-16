Среда, 16 октября 2019

Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков в суде. Кадр видео Грани.Ру

Фигурант дела “Нового величия” Руслан Костыленков вскрыл вены в суде, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

“Вены вскрыл лезвием в клетке”, – написал юрист. Костыленков крикнул: “Мы будем свободными”, после чего полоснул себя лезвием о рукам и шее. Как сообщил RTVi адвокат Александр Лупашко, вены также вскрыли фигуранты дела Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. Судебные приставы после этого “вынесли обвиняемых из клетки, в которой они находились во время заседания”, говорится в сообщении. Как передает “Медиазона”, в суд приехали врачи.

Как сообщает “МБХ-медиа”, врачи зафиксировали повреждения у Костыленкова и Крюкова. “Крюкова собираются отправить назад в СИЗО, а Костыленкова – в больницу, поскольку у него повреждена шея”, – сообщает издание.

Между тем “Дождь” со ссылкой на Пашкова пишет, что вены порезали двое, а не четверо обвиняемых – Костыленков и Крюков. Адвокат Крюкова Дмитрий Иванов подтверждает это. Мать фигурантки Анны Павликовой Анастасия также отрицает, что вены вскрыли четыре человека.

Кровь на скамье в клетке зала суда. Фото Максима Пашкова

По словам Лупашко, судье Александру Маслову был направлено ходатайство об изменении арестованным обвиняемым меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде; судья его отклонил.

В четверг в суде демонстрировалось видео из дела – в нем, как написал Пашков, провокатор Родион Зелинский (Руслан Д.) принес мешок бумаг и стал показывать листовки Костыленкову.

Рассмотрение основного дела “НВ” продолжается в Люблинском райсуде с 27 мая. Руслана Костыленкова обвинение считает лидером организации. Кроме выше названных обвиняемых на скамье подсудимых находятся Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Павликова, Дубовик, Рощин и Гаврилов находятся под домашним арестом; Костыленков, Крюков, Полетаев и Карамзин – в СИЗО. Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января нынешнего года. Каждому из восьми обвиняемых в основной группе инкриминированы сразу две части статьи 282.1 УК – 1 и 2, предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии.

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате масштабной провокации силовиков. Свидетелями обвинения, кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию силовики – старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка). Испанцев, Расторгуев и Кашапов были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Как говорится в обвинительном заключении, фигуранты дела не позднее 6 ноября 2017 года, “будучи лицами без определенного рода занятий, источников дохода и устойчивых социальных связей”, последователями лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, противниками Владимира Путина и всех российских силовиков, создали экстремистскую организацию. В документе упоминаются встречи группы в кафе “с целью сплочения коллектива”, аренда офиса, выезды в Подмосковье на тренировки с карабинами и “коктейлями Молотова”, покупка принтера для “обеспечения и продолжения деятельности экстремистского сообщества”.

Зелинский при выездах членов организации на тренировки вел с ними провокационные разговоры: предлагал изготовить фальшивые удостоверения полицейских, во время тренировок по киданию коктейлей Молотова призывал поджигать омоновцев, настаивал на включении в устав “Нового величия” пункта о раздаче оружия, рассуждал о революции.

В январе на дополнительном допросе Зелинский пожаловался следователю на травлю в интернете, которую якобы развернули “радикально настроенные группы населения” и правозащитники. Как заявил свидетель, его называют агентурным сотрудником ФСБ. Зелинский упомянул, что видел в соцсетях призывы сообщить правозащитникам его точные анкетные данные, место жительства и работы за 500-1000 долларов. В связи с этим он попросил оставить его засекреченным свидетелем.

“Сотрудником ФСБ и агентом данного ведомства не являюсь и никогда не являлся; принимая участие в “Новом величии” и заявив о деятельности участников данной организации в правоохранительные органы, я действовал как истинный патриот своей страны”, – заявил свидетель.