Четверг, 17 октября 2019

Поставлена задача – ​защита прав русских, поскольку, как ни странно, именно русские в России обладают сегодня наименьшей защищенностью… Второе направление – ​защита чувств православных верующих от намеренных оскорблений. Мы отдаем себе отчет, что в большинстве случаев это провокации, призванные дестабилизировать и Церковь, и государство… Ради создания “хайпа” вокруг своей персоны они (художники. – Ред.) намеренно используют сакральные образы и символы, прежде всего крест. Мы это понимаем, поэтому в медийных битвах не участвуем, дабы не работать на их раскрутку, а тихо подаем соответствующие заявления в правоохранительные органы.

…Вопрос, на который у меня лично ответа нет: зачем сейчас, когда наш президент уверенно постулирует суверенное развитие страны, правительство РФ продолжает финансировать эту колониальную школу (Высшую школу экономики. – Ред.)?

…Во многих аспектах молодые сталинисты и монархисты сходятся. А вместе в своем поколении – ​численно значительно превышают либералов-западников. Просто последних сильно пиарит парадная “гей-медийная” среда, вот и создается ощущение, что их много.

…Нам проще сейчас объединить молодежь, которая не имеет еще стойких убеждений или предубеждений, основанных на многолетнем опыте. Среди них нет ни православных диссидентов, которых преследовало КГБ, ни тех, кто защищал остатки советской власти на баррикадах октября 1993-го.

…Содомиты проникли далеко наверх, особенно связаны с искусством, держатся друг за друга хвостами, подтаскивают. Но есть еще, банально, бюрократические механизмы, без всяких теорий заговора. РФ вступила в свое время в Совет Европы, была лишена там голоса. А сегодня за возврат туда активно борется: наши депутаты, видимо, очень хотят послушать, как меньшинства из стран, которых и на карте-то с трудом сыщешь, плюют в Россию с трибуны.

Это (реакция властей на летний “гей-скандал” в Крыму.- Ред.) важная победа над разветвленным гомосексуальным лобби в творческой среде, которое портит ребят еще в театральных вузах… Вдумайтесь: дошло до того, что для фильма “28 панфиловцев” мужественные молодые лица, похожие на фронтовиков сорок первого, приходится искать на “Беларусьфильме”!

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