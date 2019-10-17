Четверг, 17 октября 2019

На севере Сирии в ночь на пятницу началось пятидневное перемирие, о котором договорились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс. Вице-президент объявил о перемирии в четверг вечером, сообщает Би-Би-Си.

Согласно договоренностям, турецкое наступление приостановлено на 120 часов, чтобы дать курдскому ополчению возможность отступить на 30 километров от турецкой границы – Анкара определила этот участок как “зону безопасности”. Пенс заверил, что если курды за пять дней выйдут из приграничной зоны, турецкая военная операция будет полностью остановлена.

Как сообщает Reuters, соглашение о перемирии распространяется на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн – она составляет около трети контролируемой курдами территории. Вопрос об остальных районах севера Сирии будет решаться отдельно, сообщил агентству командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлум Абди.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил турецкого коллегу за решение приостановить операцию в Сирии, назвав Эрдогана другом и “чертовски хорошим лидером”. “Он жесткий и сильный человек. И он поступил правильно. Мы ценим это и будем ценить это в будущем”, – заявил президент.

“Мистер президент, еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм – главного врага человечества. Я уверен, что эти совместные усилия будут способствовать миру и стабильности в нашем регионе”, – написал Эрдоган в твиттере.

В четверг СМИ опубликовали письмо Трампа Эрдогану, написанное им 9 октября, в день начала турецкой операции. “Давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики – но я могу (ее разрушить. – Ред.)”. Президент призвал Эрдогана “не подводить весь мир”. В письме говорится, что курдский генерал Мазлум хотел бы провести переговоры с Эрдоганом.

“Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит Вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню Вам позже”, – заключил Трамп.

По данным Би-Би-Си, в турецких правительственных кругах сочли, что письмо Трампа “лишено дипломатической вежливости”. Источники в Анкаре сообщили турецкой службе Би-Би-Си, что Эрдоган получил его, прочел и “выбросил в урну”.