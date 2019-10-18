Пятница, 18 октября 2019

Фигурант “московского дела” Владимир Емельянов надиктовал адвокату “Апологии протеста” обращение, в котором заявляет о невиновности и желании после освобождения эмигрировать из России. Этот текст опубликовал “Дождь”.

“Я надеюсь, что адвокат показал вам видеоматериалы, за которые меня хотят осудить. Это видео было снято 27 июля 2019 года в Москве на пересечении Театрального проезда и улицы Рождественка. В YouTube можно найти полные версии этих съемок с разных ракурсов, где хорошо видно, что предшествовало моему поступку: сотрудники Росгвардии стали нападать и задерживать мирно идущих людей. Одного такого гражданина повалили на землю, а потом принялись избивать дубинками, что я посчитал неприемлемым действием и явным превышением полномочий”, – пишет политзек.

По словам Емельянова, он подошел к замахивающемуся дубинкой росгвардейцу и “взявшись за бронежилет, оттащил его назад”, после чего был избит, но не задержан.

“Считаю, что никакого насилия над сотрудником я не совершал. Что может сделать парень весом 69 килограмм росгвардейцу с весом 90 килограмм и при этом в полной защитной экипировке?” – отмечает Емельянов. По его мнению, “тут все очевидно и никакая это не “средняя тяжесть”. “Как сказал мне мой адвокат, меня и других будут топить, и наши дела будут переходить от Басманного суда в Московский (городской суд. – Ред.), далее – в Верховный суд, а потом в Европейский суд по правам человека. И только на последний я и все (остальные обвиняемые. – Ред.) можем рассчитывать, ибо вся Европа в курсе, что тут происходит, – всех здравомыслящих людей гасят, чтобы другим неповадно было выходить (на митинги. – ред.)”, – говорится в обращении.

Арестованный пишет, что сидит в камере с курящими, хотел добиться перевода из нее, но “зэк со стажем” сказал ему, что в камере для некурящих количество арестантов может доходить “до 20 человек, причем спать там нужно ложиться по сменам и не по одному человеку на койке, а по два и три”. “Дождь” отмечает, что адвокату Червонному удалось добиться перевода политзека в камеру для некурящих, причем он сидит в ней один.

“Один парень, с которым нас закрыли, в день суда рассказал мне о своей жизни и путешествиях за границу. После его рассказов я страстно желаю повторить его маршрут. Суть его рассказа была в том, что, живя в Европе и платя налоги, ты понимаешь, что деньги пойдут в дело, а не как у нас – в карманы или в Пенсионный фонд, который легко может их заморозить на неопределенный срок, а потом растратить. Слушая его, мне было очень интересно, а потом так тоскливо, потому что понимаю, что в ближайшие два месяца я буду в тюрьме”, – пишет политзек. По его словам, он понял, что “тюрьмы призваны не исправлять людей, а ломать их окончательно”.

“Эта система не исправительная, а карательная. Мне страшно признать честно, но выхода нет. Я буду всячески крепиться, отвлекаться книгами, может, наконец, выучу английский, если вы привезете учебники и словари с тетрадями”, – обещает он. “Когда я выйду отсюда, я всерьез задумаюсь о переезде в другую страну. Всех целую и люблю”, – так заканчивается письмо.

Емельянов был задержан 14 октября. Ему инкриминирована часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). По версии следствия, политзек во время акции 27 июля в Москве на улице Рождественка. По версии следствия, он 27 июля на улице Рождественка в Москве схватил сзади за форменное обмундирование омоновца Косова М.А. и потянул на себя, “лишая тем самым указанного представителя власти свободы и причиняя физическую боль”.

16 октября судья Басманного райсуда Москвы Наталья Дударь арестовала Емельянова на срок до 14 декабря.

У политзека нет родителей, до ареста он жил с 74-летней бабушкой и 91-летней прабабушкой, которых содержал.